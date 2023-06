Chris Hemsworth sobre huelga de guionistas en Hollywood: "No es beneficiosa para nadie"

Chris Hemsworth, mundialmente conocido por su papel de Thor, aseguró a EFE que la huelga de guionistas en Hollywood, a la que podrían sumarse los actores, "no es beneficiosa para nadie a corto plazo" y espera que se llegue a acuerdos en los que se "alineen" los intereses de todas las partes.

"Espero que todo el mundo sea atendido y que se resuelva pronto por el bien de todos", dijo durante una visita a Madrid para promocionar el estreno de "Tyler Rake 2", una nueva entrega de la saga de acción escrita y producida por los hermanos Russo y dirigida por Sam Hargrave, en Netflix el 16 de junio.

Hemsworth vuelve a ponerse en la piel del misterioso mercenario de operaciones encubiertas en una nueva misión: sacar de la cárcel a la familia de un despiadado gángster georgiano.

La primera película de la saga, estrenada en 2020, en pleno confinamiento por la pandemia de la COVID-19, tuvo un éxito inesperado y a día de hoy sigue estando entre las diez más vistas en Netflix. El actor australiano cree que la apuesta por la acción real -todo está filmado cámara en mano- es uno de los factores que explican esa acogida.

"Todo ese cine de efectos especiales, filmado sobre pantallas verdes, que vemos últimamente es impresionante, pero creo que puede tener un efecto de insensibilidad en el público, es como ver un videojuego, sabes que no es real", menciona.

"En esta película todo se ha rodado cámara en mano, es una forma muy tradicional de filmar el cine de acción, todo está perfectamente coreografiado y ensayado durante semanas y el resultado es algo visceral, espontáneo y auténtico, y la gente lo percibe así", añade.

Componente emocional

Para Hemsworth, que también es uno de los productores del filme, el otro elemento clave de esta segunda entrega es el componente emocional, ya que ahonda en el pasado familiar del personaje con una línea argumental que fue aportación suya al guion.

"No me considero un escritor pero me gusta contribuir desde el punto de vista de mis personajes, me encanta el espíritu de equipo y colaborar con gente muy diferente, al final la que gana es la mejor idea, y muchas de las cosas que he planteado han acabado en una papelera pero de vez en cuando funcionan", afirma.

La actriz francoiraní Golshifteh Farahani, conocida por películas como "Paterson" (2016) de Jim Jarmusch o "Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales" (2017), repite en el papel de socia de Rake en lo que fue su bautismo de fuego en el género.

"Había hecho algunas escenas, pero esta es mi primera película de acción a este nivel de especialistas, entrenamientos, luchas... he descubierto que puedo ser una actriz de acción, que tengo potencial y eso me hace feliz, me encantaría seguir", señaló. (Con información de EFE)