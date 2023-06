Los guionistas de Hollywood cumplieron un mes en huelga y sin visos de llegar a un acuerdo

El Sindicato de Guionistas de Hollywood (WGA) cumplió un mes en huelga sin fecha para reanudar las negociaciones. Un paro que, de continuar, puede afectar a 600 producciones y provocar pérdidas económicas mayores de las que causó el de 2007, que alcanzaron los 2.000 millones de dólares.

"La Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP) no ha vuelto a la mesa y siguen sin estar dispuestos a ofrecer ningún tipo de propuesta para nuestras preocupaciones más graves", dijo a EFE la guionista Haley Harris, responsable de títulos como Sweeth Tooth (2021) y The Leftovers (2014).

El diálogo entre la WGA y la AMPTP para la renovación del convenio del sector terminó el 1 de mayo sin un acuerdo, lo que llevó a los más de 10 000 guionistas afiliados a iniciar el día 2 de ese mes esta huelga que ya desde su inicio avisó el parón paulatino de producciones de cine y televisión.

Producciones paralizadas

Las repercusiones en la industria fueron inmediatas, y programas de televisión semanales como Jimmy Kimmel Live! o The Tonight Show Starring Jimmy Fallon frenaron la realización de nuevos capítulos.

Poco tiempo después, series de la talla de Stranger Things, The Last of Us y Andor anunciaron que pararían sus producciones. Hasta el momento, más de 50 proyectos se han visto afectados por la huelga y de continuar, la AMPTP estimó que el número podría ascender a 600.

La intención de los guionistas es obstaculizar el avance del mayor número de producciones posibles hasta "vaciar la tubería de contenidos" y para lograrlo han ido cambiando sus estrategias organizando piquetes masivos fuera de los rodajes en Los Ángeles, Chicago y Nueva York.

Además, a diferencia de la última huelga, que se prolongó por 100 días, en esta los guionistas cuentan con el apoyo de otros sindicatos como el de directores (DGA), el de actores (SAG-AFTRA) e incluso el de los conductores de camiones, lo que ha ejercido mayor presión a las empresas. (EFE)