"Gracias por tratar de arreglarme": Shakira dedica canción a Chris Martin durante concierto en Los Ángeles

Shakira y Chris Martin, vocalista de Coldplay, luego de un concierto de ella en Los Ángeles.
Shakira y Chris Martin, vocalista de Coldplay, luego de un concierto de ella en Los Ángeles. | Fuente: Instagram: @shakira
Renzo Napa

por Renzo Napa

·

Durante su show en el SoFi Stadium, la cantante colombiana agradeció públicamente a Chris Martin por su apoyo en momentos difíciles.

Mientras Shakira continuaba con su gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran, en su tramo por Norteamérica, protagonizó un emotivo momento el martes que no pasó desapercibido: una dedicatoria personalizada a Chris Martin, vocalista de Coldplay, durante su concierto en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

Días antes, la cantante de Pies descalzos había asistido con sus hijos, Milan y Sasha, a un show de la banda británica en Miami. "¡Gracias por hacernos parte, a mis muchachos y a mí, de un momento tan especial! ¡Gracias por tus amables palabras también!”, escribió en sus redes sociales, acompañando el mensaje con fotos del momento en backstage. En esa misma presentación, Martin le dedicó la canción Yellow.

"Muchas gracias por tratar de arreglarme"

Durante su concierto en Los Ángeles, Shakira tomó el micrófono para devolver el gesto. Frente a un estadio lleno, dijo: “Hoy mi color favorito es el amarillo”, en clara alusión al tema que Martin le dedicó previamente. El momento se volvió aún más emotivo cuando, justo antes de interpretar Antología, la cantante agradeció públicamente a quienes la apoyaron en los momentos más difíciles de su vida personal.

“La canción que sigue va para todos ustedes que han estado al pendiente de mí cuando no estaba en mi mejor momento”, expresó, en referencia al difícil proceso que atravesó tras su separación del exfutbolista Gerard Piqué en 2022. Luego, dirigiéndose directamente a Chris Martin, añadió: “Chris, tú eres uno de ellos y lo sabes. Muchas gracias por tratar de arreglarme”. Así, hizo un guiño a Fix You, otra emblemática canción de Coldplay. “Mis amigos y todos ustedes han sido las luces que me guiaron a casa”, concluyó.

El abrazo en el backstage

Tras el concierto, Shakira compartió en sus redes dos fotografías junto a Chris Martin. En una de las imágenes, la colombiana luce un brillante conjunto rosado, mientras el músico, con gorra y atuendo casual, la abraza recostando su cabeza sobre la de ella. “No hay nada como cuando un colega a quien respetas y admiras viene a ver tu show”, escribió.

En una publicación en su cuenta de Instagram, la artista colombiana compartió también una serie de fotos del concierto, en las que aparece junto a figuras como Will.i.am (Black Eyed Peas), Becky G, Sofia Carson y la skater olímpica Sky Brown, quien posó con su hermano con la camiseta del FC Barcelona.

Este jueves, Shakira cierra el tramo norteamericano de su gira Las Mujeres Ya No Lloran, que comenzó en mayo y recorrió 23 ciudades entre Estados Unidos y Canadá. Su próximo destino será Latinoamérica, con 17 conciertos programados en México a partir del 11 de agosto. Finalmente, regresará a Perú para presentarse en Lima el 15, 16 y 18 de noviembre en el Estadio Nacional.

Tags
Shakira Chris Martin

