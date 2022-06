Selección Peruana y Nueva Zelanda. | Fuente: Composición

La Selección Peruana se encuentra a menos de dos semanas de disputar el duelo de repechaje con miras a su clasificación a Qatar 2022. El gran objetivo de los dirigidos por Ricardo Gareca será conseguir su boleto a su segundo Mundial en forma consecutiva, pero previo al choque con el representante de la Confederación de Asia se medirá ante Nueva Zelanda en el amistoso internacional que se efectuará este domingo en Barcelona (España).

Perú entrenó todo esta semana en la ciudad catalana y de no mediar inconvenientes presentará dos variantes respecto a su habitual once titular. Y es que el 'Tigre' Gareca prefiere reservar a Luis Advíncula (Boca Juniors) y Renato Tapia (Celta) para el repechaje debido que ambos futbolistas han presentado molestias tras jugar con sus clubes y por tal motivo realizaron trabajos diferenciados. Así Aldo Corzo y Pedro Aquino arrancarían las acciones ante los 'kiwis', que son viejos conocidos del combinado peruano.

La buena noticia de la Selección Peruana gira en torno a André Carrillo, que ante todo pronóstico, se recuperó antes de tiempo de su lesión a la rodilla y tras pasar el visto bueno del cuerpo médico, conformará la delantera junto a Christian Cueva y Gianluca Lapadula.

Nueva Zelanda, viejo conocido

Nueva Zelanda, por su parte, ya conoce que es enfrentar a Perú, que le arruinó su sueño de jugar en Rusia 2018 en el repechaje que se desarrolló en 2017. El seleccionado oceánico tiene como figuras al delantero de Newcastle United, Chris Wood, y al experimentado arquero Stefan Marinovic que ya advirtió que el duelo tendrá un sabor a revancha. Este partido le servirá de termómetro para su choque ante Costa Rica por el repechaje.

¿Cuándo y a qué hora juegan Perú vs. Nueva Zelanda?

Perú vs. Nuevaa Zelanda chocarán en duelo vibrante el domingo 5 de junio. La contienda entre ambas escuadras está pactada a las 10:30 a.m. (hora peruana) y tendrá lugar en el RCDE Stadium (Estadio Cornellá), en Barcelona (España).

Perú vs. Nueva Zelanda:

Perú: Pedro Gallese; Aldo Corzo, Carlos Zambrano, Alexander Callens, Miguel Trauco; Yoshimar Yotún, Pedro Aquino, Sergio Peña; Christian Cueva, André Carrillo, Gianluca Lapadula.

Nueva Zelanda: Stefan Marinovic; Tim Payne, Nando Pijnaker, Tommy Smith, Francis de Vries; Joe Bell, Marlo Stamenic, Buil Tuiloma; Alex Greive, Chris Wood, Logan Rogerson.

Slavko Vincic. | Fuente: EFE

¿Quién es el árbitro del Perú vs. Nueva Zelanda?

El cotejo entre Perú ante Nueva Zelanda tendrá como árbitro principal a Slavko Vincic. El esloveno de 42 años impartirá justicia en el choque de la bicolor. Tendrá como asistentes a sus compatriotas Tomaz Klancnik y Sndraz Kovacic.

Vincic ha dirigido partidos de la Champions League en esta temporada como Benfica vs. Ajax, Manchester United vs. Atlético de Madrid y Bayern Munich vs. Villarreal.

Además fue el árbitro del choque entre Rangers vs. Frankfurt por la final de la Europa League.





El gol de Gianluca Lapadula contra la Selección de Paraguay. | Fuente: Movistar Deportes

Perú vs. Nueva Zelanda: los jugadores más caros del amistoso

- Renato Tapia (Celta): 10 millones de euros.



- Chris Wood (Newcastle United): 10 millones de euros.

- Luis Abram (Cruz Azul): 6 millones de euros

- André Carrillo (Al Hilal): 5 millones de euros.

- Gianluca Lapadula (Benevento): 4 millones de euros.

- Liberato Cacace (Empoli): 2.5 millones de euros.

- Christian Cueva (Al Fateh): 2.5 millones de euros.

- Yoshimar Yotún (Sporting Cristal): 2.4 millones de euros.

Renato Tapia. | Fuente: AFP

La palabra de Gianluca Lapadula y arquero de Nueva Zelanda

Gianluca Lapadula:

"Es importante para André Carrillo y para la Selección Peruana el que haya disputado minutos. Vi que jugó y estoy muy contento por él y por la selección", indicó 'Lapagol' en la previa del partido.





Stefan Marinovic:

"Volver a enfrentar a Perú después de nuestra decepción de no clasificarnos al Mundial la última vez será especial. Es una oportunidad de ponernos a prueba contra un buen oponente antes de nuestro intento de llegar a la Copa del Mundo de este año", indicó el arquero de Nueva Zelanda en diálogo con AS Perú.





Gianluca Lapadula entrenando. | Fuente: Selección Peruana

RCDE Stadium estadio del duelo de Perú

RCDE Stadium tiene una capacidad de 40 mil espectaadores. Este coloso también conocido como el Estadio Cornellà-El Prat fue inaugurado el 2 de agosto del 2009.

Es casa del club Espanyol que compite en LaLiga Santander.

RCDE Stadium donde juega el Espanyol. | Fuente: EFE





¿Dónde y cómo ver EN VIVO el Perú vs. Nueva Zelanda?

El amistoso EN DIRECTO será transmitido a través de los 89.7 FM de RPP Noticias. Por TV se podrá ver el encuentro en Movistar Deportes (Movistar TV 3 y 703) y Latina (2 y 702). Todas las incidencias lo encontrarás en la página web de RPP.pe.

Perú vs. Nueva Zelanda: horarios en el mundo

Perú: 10:30 a.m.

Colombia: 10:30 a.m.

Ecuador: 10:30 a.m.

México: 10:30 a.m.

Bolivia: 11:30 a.m.

Venezuela: 11:30 a.m

Argentina: 12:30 p.m

Chile: 11:30 a.m

Uruguay: 12:30 p.m.

España: 5:30 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 08:30 a.m.

Estados Unidos (Nueva York): 11:30 a.m.

Japón (Tokio): 00:30 a.m. (06/06)





NUESTROS PODCASTS

La viruela símica es una zoonosis vírica (enfermedad provocada por virus transmitido de los animales a las personas) que produce síntomas parecidos a los que se observaban en los pacientes de viruela en el pasado, aunque menos graves. Con la erradicación de la viruela en 1980 y el posterior cese de la vacunación contra la viruela, la viruela símica se ha convertido en el ortopoxvirus más importante para la salud pública, señala la Organización Mundial de la salud. Esta mañana el doctor Elmer Huerta nos explica qué se hizo para controlar la expasión de la viruela del mono desde su aparición.