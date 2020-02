El actor Chris Pratt vuelve a sus inicios y formará parte de la serie de televisión "The Terminal List". | Fuente: Marvel Studios

Chris Pratt, que antes de triunfar en la saga de "Jurassic World" y las cintas de Marvel alcanzó el éxito en la televisión con la comedia "Parks & Recreation", volverá a la pequeña pantalla con una serie titulada "The Terminal List" que dirigirá Antoine Fuqua.



El estudio MRC Television señaló este martes en un comunicado que esta serie de acción adaptará la novela homónima de Jack Carr.



Con la forma de un thriller repleto de conspiraciones, "The Terminal List" se centrará en un agente de operaciones especiales (Pratt) que tras verse envuelto junto a su equipo en una emboscada regresa a casa con numerosas preguntas en la cabeza y con serias dudas sobre quién le ha tendido esa trampa.



Pratt y Fuqua, que ya trabajaron juntos en el "remake" de "The Magnificent Seven" (2016), serán también productores de esta nueva serie.



The “The Johnny Karate Super Awesome Musical Explosion Show,”(pictured below) is a masterful Parks&Rec comedy bit- a show within a show BUT a TERRIBLY misleading teaser as to what viewers can expect from “The Terminal List” 😂 https://t.co/W4vn3odKLz — chris pratt (@prattprattpratt) February 5, 2020

El actor se ha convertido en uno de los intérpretes más populares de Hollywood, especialmente entre el público joven, gracias a su papel protagonista en las cintas de Marvel "Guardians of the Galaxy" (2014) y "Guardians of the Galaxy Vol. 2" (2017).



Estas dos películas le abrieron las puertas de "Avengers: Infinity War" (2018) y "Avengers: Endgame" (2019), que reunieron a toda la galaxia de estrellas del universo cinematográfico de Marvel.



En 2021 estrenará la tercera entrega de "Guardians of the Galaxy" que contará de nuevo con James Gunn como director después de que una polémica por unos antiguos tuits estuviera a punto de dejarle fuera del proyecto.



La de "Guardians of the Galaxy" no es la única saga exitosa con el sello de Pratt, puesto que es junto a Bryce Dallas Howard el actor más destacado de las películas de "Jurassic World".



Tras "Jurassic World" (2015), que ingresó 1.670 millones de dólares, y "Jurassic World: Fallen Kingdom" (2018), que con el director español J.A. Bayona se embolsó 1.308 millones, la tercera película de esta recuperación jurásica aterrizará en los cines el próximo año.



Por su parte, Fuqua cuenta con una filmografía en la que sobresalen "Training Day" (2001), "Shooter" (2007) y "The Equalizer" (2014) y este año estrenará "Infinite" con Mark Wahlberg como estrella.