Christian Domínguez y Pamela Franco en el programa "Se pone bueno". | Fuente: Instagram

El cantante de cumbia Christian Domínguez reveló que ha terminado la relación sentimental que mantenía desde hace tres años con la bailarina Isabel Acevedo. Al ser consultado por el motivo de la ruptura, el músico negó que se haya tratado por una tercera persona.

“Sí, hemos terminado. Si bien no me gusta decir cuándo empiezo o cuándo acabo, si ya salió la noticia, debo tomar el toro por las astas. Me da pena porque muchos familiares no lo sabían y se están enterando”, expresó el cumbiambero y, más adelante, agregó: "El fin de mi relación es por el bien de ambos y no me voy a poner a llorar".

Sin embargo, de acuerdo con Magaly Medina, esto no sería verdad.

Christian Domínguez besando a la bailarina Pamela Franco. | Fuente: Magaly Tv La Firme

En el programa Magaly Tv la Firme, la periodista Magaly Medina anunció que mostrará un video en el que se puede observar a Domínguez besando a la bailarina de “Alma Bella”, Pamela Franco.

En el pasado, Franco mantuvo un romance con el futbolista Marco ‘Chemo’ Ruiz, pero recientemente fue vinculada al futbolista de la selección peruana Christian Cueva, un rumor que fue desmentido por ella misma en una entrevista con El Popular. “Nunca se me ha relacionado, dónde lo habrás visto, estás equivocado, no hay ninguna relación”, apuntó.

En la misma entrevista, Franco aseguró que es “muy exigente” al momento de elegir a sus parejas, pero que lo único que desea es que el hombre que elija le sea fiel. “A estas alturas de mi vida quiero un hombre que me sume en todos los sentidos”, dijo en aquella oportunidad.

Christian Domínguez es captado con Pamela Franco. | Fuente: Magaly Tv La Firme

¿CÓMO SE CONOCIERON?

El pasado mes de agosto, Pamela Franco debutó como la nueva conductora del magazine de Latina “Se pone bueno”, espacio que compartía con Diego Chávarry y Christian Domínguez. “Es una gran oportunidad que la estoy aprovechando al máximo", aseguró. Sin embargo, ambos ya se conocían desde antes, pues participaron en el reality de concursos "Esto es guerra".

La bailarina y ahora conductora ha revelado en una entrevista con Trome que viajó a Lima en busca de trabajo. "Estudié Contabilidad, soy colegiada y cuando terminé mi carrera comencé a ejercer en Chimbote y aquí en Lima, trabajé para el Estado como cuatro años y luego comencé mi carrera como cantante", reveló y aseguró que entrar al mundo del espectáculo le afectó emocionalmente.

Christian Domínguez y Pamela Francoen el programa "Se pone bueno". | Fuente: Instagram

LA POLÉMICA CON KARLA TARAZONA

Domínguez mantuvo una relación de tres años con la animadora y conductora Karla Tarazona, con quien tiene un hijo. Tras anunciar su ruptura, la modelo aseguró que se trató de una decisión de ambos: "No hay que esperar a tirar los platos en la cabeza y a salir insultando para dar final a algo", comentó.

Sin embargo, luego de que se confirmara que le fue infiel con la bailarina Isabel Acevedo, mientras concursaban juntos en "Reyes del show", las disputas entre ambos empezaron, tanto así que el cantante de cumbia la demandó por difamación. "Le gané en primera instancia, apeló tarde y archivaron el caso", contó la exactriz.

ISABEL ACEVEDO SE PRONUNCIA

Luego de Domínguez hiciera público el fin de su romance con la 'Chabelita' en el programa "Válgame", Acevedo, quien fue acusada por Karla Tarazona de meterse en su relación, utilizó su cuenta de Instagram para enviar un revelador mensaje.

"Estoy tranquila y en paz conmigo misma! Me siento en la mejor etapa de mi vida. Solo debo decirles... ME LIBERE!", escribió.