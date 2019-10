Christian Domínguez e Isabel Acevedo ¿quién se quedará con los bienes que adquirieron? | Fuente: Instagram

Los sonados romances y rupturas de Christian Domínguez han hecho que vuelva a estar bajo el ojo público. Todo inició cuando anunció su separación de la bailarina Isabel Acevedo y, horas después, se difundió un 'ampay' donde aparece besando a su compañera de trabajo Pamela Franco.

Christian Domínguez e Isabel Acevedo pusieron punto final a su relación de tres años. Sin embargo, mientras fueron pareja ambos adquirieron bienes en común ¿quién asumirá el control de este patrimonio?

La abogada Lorena Meza explicó en el programa "Encendidos" de RPP Noticias qué ocurre en estos casos: cuando una pareja que convive (sin estar casados) adquiere bienes, pero finalmente se separa.



"En la convivencia uno no puede elegir el régimen patrimonial como si se puede elegir en el matrimonio. Cuando yo me caso puede elegir régimen de separación de bienes o de sociedad de gananciales, pero en la convivencia no. Al trascurrir el tiempo (2 años) automáticamente se aplica el régimen de sociedad de gananciales. Quiere decir que todo lo que uno adquiera por su propio esfuerzo y trabajo pertenece a los dos", explicó.



Asimismo, la abogada Lorena Meza detalló que no importa si una de las dos partes nunca aportó para la adquisición de bienes en la convivencia debido a que, pasados los dos años de vivir juntos, el patrimonio le pertenece a ambos integrantes.

"No importa si fue el aporte de ambos o solo de uno. Si yo ya entré al régimen de sociedad de gananciales, similar a un matrimonio, no importa si el otro no trabajó o no puso un sol. Basta que una de las partes lo haya adquirido con el esfuerzo de su trabajo para que le corresponda a los dos", agregó.

NUEVO CASO: BIGAMIA



La abogada también explicó qué pasa cuando una persona que no se ha divorciado vuelve a casarse, como podría ser el caso de Christian Domínguez.



"Muy independiente del delito de bigamia, ese segundo matrimonio es nulo, porque él no estaba en capacidad de contraer matrimonio. Se debe solicitar la nulidad de ese matrimonio", concluyó.



Como se recuerda, Magaly Medina accedió a documentación con pruebas de que Christian Domínguez se casó en el 2002 (con Tania Ríos) y nuevamente en el 2006 sin divorciarse.

“Acá tengo el acta de matrimonio con su primera esposa y aquí con la segunda (…) Christian Domínguez se porta igual con todas sus parejas. A todas les ha pedido matrimonio, a todas les ha dado anillo de compromiso”, aseguró la conductora quien conversó telefónicamente con Tania Ríos. Esta última aseguró: "Nos toca divorciarnos para continuar con nuestras vidas".