Christian Nodal revela cuándo planea tener hijos con Ángela Aguilar y sus próximos planes de boda religosa

En una reciente entrevista con Adela Micha, el cantante mexicano compartió sus deseos de formar una familia junto a Ángela Aguilar y dio pistas sobre cuándo llegará el matrimonio religioso.

Christian Nodal habló abiertamente sobre su futuro junto a su esposa Ángela Aguilar. Durante una extensa entrevista para el pódcast de Adela Micha el miércoles, el cantante mexicano expresó su deseo de ampliar su familia en el futuro y dio pistas sobre sus próximos planes de matrimonio religioso, a un año de su boda civil.

Nodal viene de una relación con la cantante argentina Cazzu, con quien tuvo a la pequeña Inti en 2023, antes de casarse por civil con Ángela en 2024. Sobre la posibilidad de tener hijos con Ángela, confesó que, aunque le gustaría, aún quieren esperar: “Ángela está muy chiquita. Yo ya tengo una hija… creo que en unos cinco o seis años”. Asimismo, contó que le gustaría tener “unos cuatro o cinco hijos contando a Inti”.

En otro momento, ya en confianza, Nodal aseguró que “nunca había tenido miedo de morirme” hasta que nació su hija Inti: “Fue la primera responsabilidad verdadera para mí. Entendí que no le puedo faltar, que quiero dejar el camino cimentado para que tome las mejores decisiones… he pasado por muchas cosas que creo que le van a servir cuando ella sea adulta”.

El cantante mexicano Christian Nodal ofreció una extensa entrevista en la que habló sobre su pasada relación con Cazzu.Fuente: Instagram: @nodal

¿Cuándo llega la boda religiosa?

Durante la entrevista, Nodal reconoció que Ángela lo apoya en todo lo relacionado con su hija. “Cuando yo estoy ya que me colma la paciencia o molesto, ella siempre me recuerda: ‘Tu hija’, porque vengo con un paquete. Ella entiende muy bien mi pasado, toda mi historia personal”.

También recordó que ya pasó un año desde su boda simbólica y que el próximo 24 de agosto se cumplirá un año desde su boda civil en Roma. “Ya el siguiente año será la boda por la iglesia”, adelantó. “Nunca había amado o había encontrado el amor por las razones correctas... Si vivo hasta los 70 años, me interesa que todos esos años sean con ella”, aseguró.

Christian Nodal y Ángela Aguilar confirmaron su relación en junio de 2024 y, apenas un mes después, contrajeron matrimonio.Fuente: Instagram: @angela_aguilar_

“El más grande amor”

Completamente enamorado, Christian Nodal dijo que Ángela “es el más grande amor de mi vida” y agregó: “No desmerita lo que he sentido por otras personas. Pero si yo me casé fue porque, en verdad, encontré todo lo que necesitaba en ella”.

“Me enamoró cómo ve la vida; me enamoró su independencia. Ella es muy libre y no necesita nada de mí. No le hace falta nada de mí. De hecho, todavía le pregunto: ‘¿Por qué estás conmigo? Te tienen crucificada por mi culpa. ¿Por qué estás conmigo?’… Yo, en verdad, no dudo que es puro amor. Ángela es puro amor. Es bien inocente el amor que da. Es puro”.

Finalmente, reconoció que aunque su boda “sí fue súper rápido”, lo hizo así por amor. “Pensé que bastaba con ser honesto. Me hubiera gustado darle más tiempo [a Cazzu] para procesar la tristeza, el dolor o el despecho, pero no fue por gusto. Hubo una revista de por medio; había fotos [con las que dijo que lo estaban extorsionando], que no se pueden controlar”, concluyó.