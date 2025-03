"El dolor es inimaginable": Christina Applegate hospitalizada 30 veces por complicaciones de la esclerosis múltiple

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Christina Applegate continúa con su lucha contra la esclerosis múltiple desde que fue diagnosticada en 2021. En el reciente episodio de MesSy, podcast que comparte con Jamie-Lynn Sigler, la actriz contó a su público que padece de síntomas gastrointestinales severos.

"Esto es muy importante porque durante tres años, desde que me diagnosticaron, he estado hospitalizada más de 30 veces por vómitos, diarrea y un dolor inimaginable. Me han hecho todas las pruebas posibles, me han administrado muchísima radiación, desde tomografías computarizadas hasta todo lo demás. Y, literalmente, solo en el último mes, lo he descubierto", mencionó.

Asimismo, la recordada actriz de Matrimonio con hijos (1987-1997) invitó a las personas que padecen de la misma enfermedad a que vayan constantemente al médico, ya que "la esclerosis múltiple pone más lento nuestros órganos".

"He notado que, para ser sincera, si tengo que defecar, vomito. Y cuando vomito, me duele muchísimo, y luego pasan todas esas cosas. Así que, por favor, pregúntele a su médico sobre eso, porque me haré una colonoscopia el jueves y tendré una conversación larga con los médicos y les diré: 'Sé que dicen que estoy loca y que vengo aquí sin motivo. Y ahora veo un patrón'".

Christina Applegate y su lucha contra la esclerosis múltiple

En 2021, Christina Applegate fue diagnosticada con esclerosis múltiple, una enfermedad crónica que afecta el sistema nervioso central y puede derivar en dificultades para caminar, entre otras complicaciones. En la actualidad es incurable, pero existen tratamientos para controlar los síntomas.

Desde que hizo público su diagnóstico, Applegate ha recibido apoyo de personas que también padecen la enfermedad. En una aparición en The Kelly Clarkson Show en 2022, explicó que había experimentado síntomas leves sin saber a qué se debían. "No podía caminar y necesitaba una silla de ruedas para moverme", recordó.

En 2008, le diagnosticaron cáncer de mama, lo que la llevó a someterse a una doble mastectomía. "Me hice una mamografía al año desde que cumplí los 30 años", dijo a la revista Elle en 2014. "Mi médico finalmente dijo, ‘¿sabes? No puedo verlo. Es muy denso. Necesitamos profundizar’. Lo hicimos y tenía cáncer", añadió.

