"Qué orgullo, amor mío": Ana María Orozco y su romántico mensaje a Salvador del Solar por 'Cien años de soledad'

Ana María Orozco, conocida por su papel icónico como Beatriz Pinzón en Yo soy Betty, la fea, sorprendió a sus seguidores con un mensaje cargado de admiración y romanticismo dirigido al actor peruano Salvador del Solar. A través de sus redes sociales, Orozco expresó su emoción por la interpretación de Del Solar en la adaptación de Netflix de la emblemática novela Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez, donde le da vida al General Moncada.

"Qué dicha y qué orgullo acompañarte, amor mío. ¡Felicitaciones y éxitos!", escribió, acompañando su mensaje con una imagen en la que salen juntos y varios emojis de corazón.

El mensaje generó revuelo entre los seguidores de ambos actores, quienes no tardaron en destacar la conexión especial entre ellos. Aunque Orozco y Del Solar han compartido pantalla en el pasado en El regreso de Lucas, sus admiradores ya están imaginando nuevamente la posibilidad de verlos juntos en futuros proyectos.

La colombiana ha demostrado ser una apasionada de la literatura latinoamericana y no dudó en reconocer el esfuerzo del elenco por llevar la esencia de Macondo a las pantallas y más, en resaltar el trabajo de su pareja quien respondió la dedicatoria con un: "Felicidad total".

Los mensajes de amor de Ana María Orozco y Salvador del Solar

Esta no es la primera vez que Salvador y Ana María se dedican mensajes de amor. Meses atrás, los actores se dejaron ver de la mano en Miami y también aparecieron juntos en el estreno oficial de la serie que continúa la historia de Beatriz Pinzón en Prime Video. Aunque han mantenido mucha discreción, abrieron sus corazones en sus redes sociales. Esa vez, mostraron su asistencia conjunta al evento organizado por el servicio de streaming en los Estudios RCN en Bogotá. La actividad se realizó días antes del lanzamiento de los dos primeros episodios de Betty la Fea, la historia continúa.

Ana María compartió dos imágenes junto a Salvador. En la primera, aparecen abrazados, mirando a la cámara y sonriendo. En la segunda, él le da un beso en la mejilla mientras ella sonríe a la cámara. Por su parte, Salvador publicó otra foto donde se les ve aún más juntos y felices. Ambas publicaciones fueron musicalizadas con la canción Religiones de Mario Duarte, famoso cantante y actor colombiano, es conocido por interpretar al divertido Nicolás Mora en la ficción.

La letra de la canción dice: "Es que tu amor es la más sagrada de las religiones. Con un poco me sanas, con un poco me matas. Si me voy si me quedo, no más explicaciones. Al final de cuentas son dos los corazones".

"Con la mejor compañía, Salvador del Solar", escribió Ana María junto a las fotos en Instagram, acompañando sus palabras con un emoji de corazón rojo. Él respondió en sus redes sociales con un mensaje en el que invita al público a ver la serie, saluda al equipo detrás de la producción y describe a Ana María como una mujer "hermosa e inigualable".

