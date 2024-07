Shakira en final de Copa América 2024 EN VIVO: hora, dónde ver, qué canciones interpretará y los detalles del medio tiempo

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El espectáculo de Shakira en el medio tiempo de la Copa América 2024 promete ser una explosión de energía y talento que, como de costumbre, la barranquillera dejará al público boquiabierto. La estrella colombiana encenderá el escenario con una mezcla de sus mayores éxitos.

Cabe resaltar que siempre ha demostrado su dominio escénico con movimientos de baile impresionantes y una conexión palpable con la multitud. Se espera que para su espectáculo haya un deslumbrante show de luces y fuegos artificiales. Además, dejará una marca imborrable en la historia de los eventos deportivos consolidándola como una de las artistas más queridas y talentosas de la industria.

Conoce todos los detalles de lo que será el show de medio tiempo de Shakira en la final de la Copa América 2024 donde se enfrentará Argentina vs Colombia.

¿Cuándo y dónde será la ceremonia de clausura de la Copa América 2024?

El partido entre Argentina vs Colombia por la final de la Copa América 2024 se disputará el domingo 14 de julio en el Hard Rock Stadium. El recinto tiene capacidad para 65,326 espectadores. En el medio tiempo, Shakira interpretará sus mejores canciones.

¿Dónde ver la ceremonia de clausura de la Copa América 2024 en vivo con Shakira?

El partido y la ceremonia de clausura EN DIRECTO será transmitido a todo el Perú y en Sudamérica por DirecTV (D Sports) y DGO. En Argentina el compromiso va a través de Flow y Dibox. En Colombia, irá por GOL Caracol. Además, podrás escucharlo por RPP en radio y Audioplayer. Todas las incidencias las encontrarás en la página web de RPP.pe.

¿A qué hora cantará Shakira en la ceremonia de clausura de la Copa América 2024?

Perú : 7:45 p.m.

: 7:45 p.m. Colombia : 7:45 p.m.

: 7:45 p.m. Ecuador: 7:45 p.m.

Bolivia: 8:45 p.m.

Venezuela: 8:45 p.m.

Paraguay: 8:45 p.m.

Chile: 8:45 p.m.

Argentina : 9:45 p.m.

: 9:45 p.m. Brasil: 9:45 p.m.

Uruguay: 9:45 p.m.

México (DF): 6:45 p.m.

México (Tijuana): 5:45 p.m.

Estados Unidos (Washington): 8:45 p.m.

Estados Unidos (Los Angeles): 5:45 p.m.

España: 2:45 a.m.

Italia: 2:45 a.m.

Francia: 2:45 a.m.

Alemania: 2:45 a.m.

¿Qué canciones podría tocar Shakira en la ceremonia de clausura de la Copa América 2024?

Tras la invitación a Shakira para cantar en la Copa América 2024, probablemente incluiría en su repertorio una mezcla de sus grandes éxitos y algunas canciones que generen entusiasmo y energía en el público. Por ejemplo:

Waka Waka (This Time for Africa): Esta canción se convirtió en un himno para los eventos deportivos desde que fue la canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2010. Sería una elección ideal para un evento como la Copa América. Hips Don't Lie: uno de sus mayores éxitos, conocido por su ritmo contagioso y su vibrante interpretación en vivo. Whenever, Wherever: un clásico de Shakira que siempre es un éxito en sus presentaciones en vivo. Puntería: la canción forma parte de su último disco Las mujeres ya no lloran y le hará algunos ajustes para que tenga relación con la Copa América 2024. Bizarrap Music Session #53: el tema hace referencia a lo que fue el 2022 para ella y lo que significó su divorcio con el deportista Gerard Piqué.

Estos temas no solo muestran la versatilidad de Shakira, también son perfectos para mantener el entusiasmo y la energía de una audiencia deportiva.

¿Quién es Shakira, la cantante oficial de la ceremonia de clausura de la Copa América 2024?

Shakira Isabel Mebarak Ripoll, conocida simplemente como Shakira, es una cantante, compositora, productora discográfica y bailarina colombiana. Nació el 2 de febrero de 1977 en Barranquilla, Colombia. A lo largo de su carrera, ha ganado reconocimiento mundial por su versatilidad musical, su voz distintiva y su estilo único de baile.

La cantante comenzó su carrera musical a una edad temprana. Su álbum debut, Magia (1990), no tuvo mucho éxito comercial, pero su tercer álbum, Pies Descalzos (1995), la catapultó a la fama en América Latina con éxitos como Estoy Aquí y Dónde Estás Corazón. Además, alcanzó el éxito internacional con su álbum en inglés Laundry Service (2001), que incluyó éxitos como Wherever, Wherever y Underneath Your Clothes. Este álbum consolidó su posición como una estrella global.

Es conocida por su fusión de diferentes géneros musicales, incluyendo pop, rock, música latina y reguetón. Su habilidad para bailar, especialmente la danza del vientre, se ha convertido en una parte distintiva de sus presentaciones en vivo. A lo largo de su carrera, ha ganado numerosos premios, incluidos varios Grammy y Latin Grammy. También ha recibido premios de MTV, Billboard y otros organismos de la industria musical.

Shakira ha estado en el centro de atención no solo por su música, sino también por su vida personal. Durante muchos años, tuvo una relación con el futbolista español Gerard Piqué, con quien tiene dos hijos.

