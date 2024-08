Red Hot Chili Peppers, Snoop Dogg, Dr. Dre y Billie Eilish cerraron con broche de oro los Juegos Olímpicos 2024 [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Después del acto cinematográfico de Tom Cruise en la clausura de los Juegos Olímpicos 2024 mientras los Red Hot Chili Peppers tocaban By The Way a la par del actor que hacía su recorrido hasta Los Ángeles, lugar donde se realizará el evento en 2028, el grupo de rock emocionó a sus fanáticos al tocar Can't Stop desde Venice Beach.

Luego le dieron pase a Billie Eilish, quien estuvo en la misma escena, pero en diferente escenario. La cantante de 22 años entonó Birds of a Feather. Seguidamente, una de las actuaciones más esperadas fue la de Snoop Dogg quien ha estado presente en todo campeonato y dejó grandes momentos.

El rapero salió bailando y después, sorprendió con su invitado: Dr. Dre. Juntos interpretaron el famoso éxito The Next Episode.

Así fue la entrada de Tom Cruise en la clausura de París 2024

Tom Cruise bajó del Stade de France, en Saint-Denis después de que la cantante interpretara el himno nacional de Estados Unidos. El famoso actor de Misión Imposible saludó a todos los atletas olímpicos que esperaban su llegada.

Tras ello, recibió la posta de la bandera de los Juegos Olímpicos 2028 que se realizará en Los Ángeles y se subió a una moto. Recorrió por las calles de Francia mientras que sonaba By The Way, de los Red Hot Chili Peppers, que estaban tocando desde las playas californianas.

Al hacer su recorrido en helicóptero, Tom Cruise dejó Francia para ir a Estados Unidos y puso los aros de los JJ.OO. sobre el famoso letrero de Hollywood. La bandera olímpica llegó a manos del velocista Michael Johnson, quien lo transportó hasta Venice Beach.

Stefano Peschiera llevó la bandera de Perú en la clausura

En compañía de la velerista María Belén Bazo, la medalla de bronce para Perú en Vela, Stefano Peschiera, flameó la bandera de nuestro país en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de París 2024.

Asimismo, por tener una presea, fue parte del Desfile de Campeones, el cual se llevó a cabo en el Trocadero y sirvió para que los simpatizantes de la cita olímpica estén cerca de los deportistas.

Es así que fue el turno de Peschiera, quien con su medalla de bronce saludó a algunos compatriotas, además de levantar la bandera del Perú por todo lo alto. "Esta medalla se la dedico a los 34 millones de peruanos y a mi familia que son parte de esos millones. Por todo el apoyo que me han dado, porque sé que se lo merecen", sostuvo en sus redes sociales.

