Clint Eastwood provoca el despido de una periodista tras denunciar a un medio austríaco por una entrevista falsa

El diario austríaco Kurier negó las acusaciones de Clint Eastwood, quien afirmó que una reciente entrevista que se le atribuía era falsa. No obstante, el medio reconoció que no se cumplieron los estándares de calidad editorial y anunció que la periodista responsable no volverá a colaborar con el periódico.

"Evidentemente, la entrevista no era ni ficticia ni inventada", señaló el diario en una aclaración tras haber investigado las acusaciones y hablado con la colaboradora que redactó la charla con Eastwood, Elisabeth Sereda.



"No se trataba de una entrevista, sino de un resumen"

El diario, que tiene unos 637 000 lectores en las ediciones en papel y digital, indicó que Sereda es una periodista independiente afincada desde hace años en Hollywood y que ha colaborado con Kurier en ocasiones.

Kurier añadió que la periodista afirma haber realizado 18 entrevistas con Clint Eastwood a lo largo de los años y que el polémico texto, publicado el 30 de mayo, era un "resumen" de esas charlas.

"Lamentablemente, en el artículo publicado recientemente no aclaró que no se trataba de una entrevista propiamente dicha, sino de un resumen", indicó el diario, que mantiene que, al no cumplir los criterios de calidad, no volverá a trabajar con esa periodista.



La acusación de Clint Eastwood

Clint Eastwood había denunciado en un comunicado que esa conversación era "completamente inventada" y que no había concedido ninguna entrevista en las últimas semanas.

En la entrevista, por ejemplo, se menciona erróneamente que su última película, el thriller Juror #2, protagonizado por Nicholas Hoult, Toni Collette, J. K. Simmons y Kiefer Sutherland, se estrenará a finales de año, cuando ya hace algún tiempo que puede verse en los cines de EE.UU.

Además, en el texto se atribuye a Eastwood declaraciones como que el cine actual ha dejado atrás "los buenos tiempos en que los guionistas escribían películas como Casablanca en pequeños 'bungalows' en los estudios".

La cinematografía habría entrado en "una era de 'remakes' y franquicias'", habría afirmado el actor, que por otro lado resumiría su filosofía con la frase: "Haz algo nuevo o quédate en casa".

