Isabela Merced habla sobre la sexualidad de Dina en 'The Last of Us': "Es muy personal para mí, muy identificable"

La actriz peruano-estadounidense protagonizó la segunda temporada de The Last of Us y se alista para interpretar a Hawkgirl en Superman, la nueva película de James Gunn.

Apenas estamos a mitad de 2025, pero Isabela Merced ya está en la cima. El año pasado sorprendió en Alien: Romulus, y este no se queda atrás: regresó en The Last of Us y está lista para dar el salto al universo DC como Hawkgirl en Superman, bajo la dirección de James Gunn. Pero en medio de tanto éxito, sabe que no camina sola: “Sé que siempre voy a tener el apoyo de este increíble país”, afirma con orgullo.

Aunque su carrera parece no tener freno, Merced —de raíces peruanas y solo 23 años— no olvida de dónde viene ni a quiénes representa. En un reciente clip compartido por HBO en sus redes sociales, tras el cierre de la segunda temporada de The Last of Us, la actriz dedicó unas emotivas palabras a la comunidad peruana.

Isabela Merced interpreta a Hawkgirl en la nueva película de 'Superman', bajo la dirección de James Gunn.Fuente: DC Studios

Isabela Merced saluda a los peruanos

“Los peruanos son muy humildes, son muy agradables, son muy cariñosos, específicamente cuando tiene que ver con otros peruanos”, dijo emocionada. “Lo aprecio mucho de verdad, porque sé que siempre voy a tener ese apoyo de este país increíble”.

Su conexión con Perú ha sido una constante en su vida y carrera. Aunque nació en Estados Unidos, su identidad cultural ha jugado un papel importante en cómo se relaciona con sus seguidores. “Yo creo que lo que a mí me gusta más es la reacción de mi familia y de mis amigos, de mi comunidad en Los Ángeles y también en Ohio”, agregó.

Isabela Merced habla de The Last of Us

Isabela también se abrió sobre lo que significó para ella interpretar a Dina, personaje queer de The Last of Us. “Todo muestra un lado de mí que nunca han visto antes. Es muy importante para mí ser vista, ser escuchada, y específicamente en el viaje de Dina, cuando tiene que ver su sexualidad… es algo de lo que nunca hablo. No me gusta, no prefiero platicar sobre eso porque es muy personal para mí”, confesó.

Aun así, la actriz reconoció la importancia de contar historias auténticas: “Como actor tengo que poder ser cualquier persona, cualquier personaje. Y este papel fue muy cool porque de verdad se siente muy real a mi historia… muy identificable”.

