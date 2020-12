La artista mexicana hizo unos polémicos comentarios sobre el feminismo. | Fuente: Instagram

Yuri fue centro de críticas en México, luego de que se viralizara un video de la cantante hablando sobre el feminismo y los grupos de mujeres activistas que protestan en dicho país. A pesar de sus controversiales comentarios, el colectivo Brujas del Mar respondió con una lección de historia y la invitó a participar en el movimiento cuando se sienta lista.

“El feminismo a mí no me gusta, y me han criticado… ¡Me vale! ¿Pasó algo cuando rayaron los monumentos? ¿Hizo algo el gobierno con la pintada y cachetadas? Entonces, ¿sí vale la pena levantarse en armas? Calladitas nos vemos más bonitas, ¿no?”, dice la cantante y presentadora veracruzana en un clip difundido en las redes sociales.

Se desconoce la fecha y el lugar en el que fue documentado el momento, pero queda claro que fue una presentación de Yuri frente a un auditorio, donde inevitablemente fue captada por uno de los asistentes. Las polémicas palabras de la mexicana no fueron pasadas por alto por cibernautas, entre ellos mujeres feministas.

LAS FEMINISTAS RESPONDEN

Brujas del Mar, un colectivo feminista que nació en Veracruz, México, compartió una carta dirigida a la artista de 56 años que cuestionó la efectividad de las marchas y movilizaciones por los derechos de las mujeres latinoamericanas. En ese sentido, la invitaron a repensar su posición.

“El feminismo, con su grande historia de más de tres siglos, es el que nos ha dado los derechos que hoy gozamos. Tú incluida”, señala la agrupación de mujeres feministas ante la posibilidad que tienen muchas mujeres hoy, como Yuri, al poder hablar en público sin ser rechazada por su audiencia.

Querida @OficialYuri, escuchamos tus opiniones sobre el movimiento feminista en México y quisimos escribirte esta carta de paisanas a paisanas.



Te esperamos de este lado, el de las mujeres, cuando estés lista. pic.twitter.com/cUYqMPtw8Z — Las brujas del mar (@brujasdelmar) December 15, 2020

Durante dicha conferencia, la intérprete de “Maldita primavera” se quejó por las pintas y grafitis que dejan las protestas en diversas ciudades del país azteca. Sin embargo, las grandes protestas son una respuesta a los altos índices de violencia de género en la región y buscan que las víctimas no sean olvidadas.

“Hoy la lucha es por la vida de las niñas y las mujeres, para no ser valientes al salir de casa ni dentro, sino libres”, refieren Brujas del Mar en su comunicado y finalmente, extendieron su invitación a Yuri si en algún momento está decidida para tomar el camino del activismo feminista: “Te esperamos de este lado, el de las mujeres, cuando estés lista”.

