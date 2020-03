La empresaria Corinna Larsen, quien fue amante del rey Juan Carlos I, denunciará al monarca español. | Fuente: AFP

Corinna Larsen denunciará al rey emérito Juan Carlos I, con quien tuvo una relación extramatrimonial. De acuerdo con lo que manifestó la empresaria alemana, existe una compaña de acoso contra ella desde el 2012, cuando el escándalo de la infidelidad del monarca español salió a la luz.

Según reportó Eldiario.es, un portavoz de la examante de Juan Carlos I aseguró que presentará una denuncia contra el rey emérito por amenazas para presionarla a no revelar “secretos de Estado”. Como se recuerda, todo se originó desde que el personaje real de España tuvo accidente en Botsuana.

Tras ese acontecimiento, la vivienda y oficina de Mónaco que pertenecen a Corinna Larsen estuvieron “ocupadas” por equipo de una compañía de seguridad española. Es decir, de acuerdo con lo que relata la empresaria alemana, los servicios secretos del país aseguraron que consistía en un operativo para proteger su seguridad.

En la denuncia, Larsen menciona Félix Sanz Roldán, director del Centro Nacional de Inteligencia de España en ese entonces. Además, no solo sería la relación de ambos una señal de preocupación para el servicio secreto español, ya que existirían pruebas íntimas que comprometerían a Juan Carlos I.

Fuentes cercanas a la examante del rey emérito manifestaron que Corinna Larsen contaría con material privado como fotografías o videos que pondrían dañar la imagen de la familia real, según informó Periodista Digital. Sin embargo, esto no ha sido necesariamente confirmado por la propia denunciante.

“Tras la intrusión de los servicios secretos en mi habitación del hotel, yo estaba aterrada, especialmente cuando me amenazaron a mí y a mis hijos diciendo que no podían garantizar mi seguridad física”, reveló la expareja extramatrimonial del Juan Carlos I.

“Insistían en que permaneciese en silencio. Me enviaron un correo, utilizando un pseudónimo, en el que explicaban que hablar con los medios resultaría devastador para mi imagen. Yo me lo tomé como que destruirían mi reputación si no cooperaba”, agregó Larsen.

En conversación con el diario The Daily Mail, la alemana de 56 años manifestó que acudiría a la justicia, debido al tiempo que ha soportado acciones que se tomaron contra ella y sus hijos. “Tras ocho años de abusos, que también han ido dirigidos contra mis hijos, y dado que no hay final a la vista, no me veo con más opciones que tomar acciones legales”, declaró.