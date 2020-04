La actriz reveló como ella y su esposo están haciendo con las tareas que les encargan a sus hijos. | Fuente: AFP

La actriz Kristen Bell reveló que su experiencia de educar a sus hijos en casa durante la cuarentena que vive el mundo por coronavirus ha sido “miserable”. Durante una entrevista que brindó, la actriz indicó que toda la situación ha sido lo menos positiva con sus dos hijos de 7 y 5 años.

"Por supuesto, todos hemos llegado a conocer las dos peores palabras en el lenguaje humano: la educación en el hogar", le dijo a la modelo Ashley Graham durante un episodio de Momsplaining. "Hacer el trabajo escolar con ellos, es absolutamente miserable", continuó.

Cuando comenzamos la cuarentena, la primera hoja de matemáticas que le di a mi hija, en todas las líneas de respuesta, escribió 'No, no, no, no, no'". "Hay algunas personas que han salido victoriosas en esta situación: madres que se quedan en casa. Todos dicen, '¡Te dije lo jodidamente difícil que es esto!'", indicó.

La experiencia de Kristen llega después de que compartiera una foto en su cuenta de Instagram del trabajo que su hija había estado haciendo en un "ensayo en primera persona" que estaba basado en un tema bastante cercano a su hogar.

"Intenté que mi hija de primer grado escribiera su primer ensayo de opinión y quedé bastante impresionada con el tema que eligió al presentar su cuadrícula con opinión y evidencia", escribió Kristen en el pie de foto. "Touché mi joven muchacha. Touché".