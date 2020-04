Pink relató detalles del COVID-19, enfermedad que contrajo junto a su hijo de tres años. | Fuente: Instagram / Pink

Hace unos días, Pink sorprendió a sus seguidores al anunciar que ella y su hijo de tres años habían dado positivo a la prueba del nuevo coronavirus. Luego de dar muestras de mejora en su salud, la cantante dio testimonio de su enfermedad durante el programa The Ellen Show.

“Ni siquiera sé qué día es, pero esta es una semana mejor que las últimas que hemos vivido en nuestro pequeño hogar”, dijo la intérprete mediante un video en el que explicó los detalles sobre la experiencia que estuvo atravesando junto a su hijo Jameson.

La artista relató que el primero en mostrar síntomas de la COVID-19 fue su hijo, quien padeció de fiebre, diarrea y dolores en el pecho, la garganta, el estómago y la cabeza. Para ella, “fueron momentos aterradores”, en los que el doctor solo le recomendaba que permanezca en casa; pero, según confirmó, el pequeño ya lleva sin fiebre un par de días.

De acuerdo con la cantante de 40 años, ella se encuentra entre la población vulnerable por padecer de asma. Por eso, cuando una noche despertó sin poder respirar, su preocupación incrementó. “Fue entonces cuando me empecé a asustar mucho”, indicó.

En suma, para Pink el nuevo coronavirus “es la cosa más aterradora por la que he pasado en toda mi vida”. Ella recordó, entre lágrimas, el padecimiento por el que tuvo que pasar junto a Jameson y su posterior recuperación. “No hay nada que puedas hacer. Simplemente, esperar hasta que empezamos a mejorar… lentamente, lentamente, lentamente”, manifestó.

Por otro lado, se refirió a las críticas que recibió por haber podido hacerse la prueba cuando otros miles de ciudadanos no pueden tener acceso a ella. “Deberías estar enojado porque yo puedo hacerme una prueba y tú no, pero estar enojado conmigo no va a ayudar en nada… Debemos trabajar juntos para tratar de cambiar eso”, expresó.

En esa línea, argumentó: “Dígame a alguien con un niño enfermo de 3 años que si pudieran obtener un examen no lo haría”. Como se recuerda, Pink donó recientemente un millón de dólares para combatir la expansión de la COVID-19.