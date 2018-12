“La casa de las flores”: Verónica Castro confirma que no estará en la segunda [VIDEO]

Verónica Castro confirmó que no formará parte de la nueva entrega de la serie mexicana. | Fuente: Netflix

Verónica Castro, actriz que interpretó a Virginia de la Mora en la primera entrega de la exitosa serie mexicana de Netflix, “La casa de las flores”, reveló que ya no formará parte de la segunda temporada.

Así lo confirmó en una entrevista con el programa televisivo “Ventaneando”, donde indicó además que las conversaciones con la gigante del streaming no llegaron a buen puerto, pese a que el proyecto ya tenía planes para su personaje.

"Así se dio. Ya estaba pactado y después me llaman para hacer unos capítulos nada más y aparecer con la pura voz, entonces dije que así no, o es todo o es nada, ya sabes que así soy yo. Es un definitivo no, así quedó ya", explicó Verónica Castro.





Ella fue enfática al resaltar que esto no implicaba que se rehúse a trabajar junto a Manolo Caro, director de la serie, en un próximo proyecto. “Entiendo perfectamente a Manolo, lo están volviendo loco”, dijo.

“No me gusta presionar a la gente, quiero que trabaje libre y tranquilo. Yo con él puedo hacer cosas maravillosas, yo lo sé, y me va a escribir para algo padrísimo, y lo voy a hacer. Pero en esta ocasión ya tienen una idea en la cabeza de otros personajes. Yo quiero mucho a Manolo y él lo sabe”, agregó.

Estas declaraciones llegan apenas una semana después de una entrevista en la que había dejado entrever que sí formaría parte de la segunda entrega de “La casa de las flores”.