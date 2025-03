A sus 50 años, Cristian Castro decidió regresar al colegio para terminar la secundaria: "Me hizo falta"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Luego de establecer su residencia en Argentina y anunciar que espera sorprender a sus seguidores con nueva música, Cristian Castro aseguró que ha retomado sus estudios como parte de su crecimiento personal. En una reciente entrevista con la cadena América TV, el cantante mexicano explicó que su carrera artística le impidió continuar en las aulas.

"Estoy volviendo al colegio, a terminar la secundaria, me hizo falta... he tratado de estar cerquita de los estudios, como para ir sembrando más en mí y poder entregar algo mejor musicalmente", comentó.

Sobre esta decisión, añadió que siente una conexión especial con el aprendizaje.

"Hay un reencuentro lindo con el estudio, ya lo venía sembrando desde que estuve en Uruguay un tiempo y ahora acá en Argentina, en Córdoba", declaró.

¿Por qué Cristian Castro no terminó el colegio?

Cristian Castro también reveló el motivo por el cual no finalizó el colegio. Según dijo, su carrera despegó de manera vertiginosa, llevándolo a viajar constantemente y dejar de lado sus estudios.

"Hace mucho estoy tras de la secundaria, porque se me vino una época muy buena cuando recién comenzaba con No podrás, la verdad me fui de gira y nunca ya volví", relató.

Un nuevo propósito en la vida de Cristian Castro

Castro dijo que, de haber concluido la secundaria en su momento, le habría permitido afrontar mejor diversos aspectos de su vida. "Me hizo falta estudiar, como para encarar un poquito mejor muchas cosas. Cosas que puedo y quiero darle a la gente, y no sé cómo", explicó.

Para el cantante, este regreso a las aulas representa una oportunidad de crecimiento personal y profesional. "Quizá con esto voy a poder relacionarme hasta mejor conmigo mismo, con toda la gente", agregó.

Además de su regreso al colegio, el cantante de 50 años dijo que otros aspectos de su vida también atraviesan un buen momento.

"Hay mucha buena energía en este momento. También sentimentalmente me siento más estable, sobre todo con este periodo de tranquilidad que me trae una calma tremenda", concluyó.

En su más de treinta años de carrera, el hijo de Verónica Castro ha vendido más de 10 millones de discos y ha sido acreedor de más de 65 discos de oro y 31 discos de platino.​​

