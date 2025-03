Miley Cyrus a juicio por 'Flowers': juez da luz verde a demanda por presunto plagio a tema de Bruno Mars

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Un juez rechazó la solicitud de Miley Cyrus de desestimar la demanda por derechos de autor que alega que su éxito de 2023, Flowers, copia varios elementos de When I Was Your Man, una balada interpretada por Bruno Mars. Esta decisión abre el camino para un juicio donde se determinará si hubo plagio o no.

La demanda fue presentada en septiembre de 2024 por Tempo Music Investments, empresa que adquirió los derechos del catálogo de Philip Lawrence, coautor de la canción de Bruno Mars. Sin embargo, ni Mars ni Lawrence figuran como demandantes en el caso.

En noviembre pasado, el equipo legal de Cyrus argumentó que Tempo no podía proceder con la demanda, ya que -según argumenta- adquirió los derechos de Lawrence sin el consentimiento de los otros compositores. No obstante, el juez determinó que este argumento es "incorrecto", ya que Tempo posee un "derecho exclusivo" sobre los derechos de autor, el cual le otorga legitimidad para presentar la demanda.

Decisión del juez y reacciones

El fallo señala que, al adquirir los derechos de Lawrence, Tempo se convirtió en copropietario de los derechos exclusivos de la obra. "Dado que Lawrence, como copropietario, podía demandar por infracción, Tempo también puede hacerlo sin necesidad de incluir a los otros copropietarios", concluyó el juez.

"Estamos encantados, pero no sorprendidos por el fallo. Nuestro cliente espera que este caso avance y se resuelva en función de sus méritos", dijo Alex Weingarten, abogado de Tempo.

Hasta el momento, los representantes legales de Miley Cyrus no han emitido un pronunciamiento sobre la decisión.

El éxito de Flowers y las acusaciones de plagio

Desde su lanzamiento en enero de 2023, Flowers se convirtió rápidamente en un éxito mundial; lideró el Billboard Hot 100 durante ocho semanas y obtuvo el premio a la grabación del año en los Grammy 2024.

Varios usuarios en redes sociales señalaron algunas similitudes entre Flowers y When I Was Your Man, abriendo debates sobre la posibilidad de un plagio.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis