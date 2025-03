Don Omar expulsa de su concierto a mujer que le habría lanzado un vaso: "Esas estupideces las tiene que hacer en su casa"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Don Omar protagonizó un momento tenso durante un concierto que ofreció el sábado 15 de marzo en la ciudad mexicana de Cancún. El hecho ocurrió cuando el artista detuvo su presentación para recriminar la actitud de una asistente, quien aparentemente lanzó un vaso en medio del espectáculo.

"A los 47 años eso de tirarle vasos a las personas es una falta de respeto", dijo el cantante puertorriqueño en un video que fue registrado desde el público. "Con la edad de uno, esas estupideces las tiene que hacer en su casa".

Inmediatamente, el intérprete de Pobre diabla solicitó la intervención del equipo de seguridad del evento, quienes escoltaron a la mujer fuera del Autódromo Internacional, recinto donde se llevaba a cabo el concierto. "Pásala bien", agregó el artista mientras la espectadora abandonaba el lugar.

Tras la expulsión de la espectadora, Don Omar continuó con su show sin mayores inconvenientes.

Don Omar cuenta cómo se enteró que tenía cáncer

Don Omar tuvo que enfrentar una difícil batalla contra el cáncer durante su regreso a los escenarios. A pesar de sufrir agotamiento, fiebre y dolor corporal, continuó con las presentaciones de su gira Back to reggaetón, atribuyendo inicialmente sus malestares a la deshidratación. Sin embargo, los síntomas empeoraron y la presencia de sangre en su orina hizo que entrara en pánico.

"Comencé a tener hemorragia interna que se estaba reflejando en mi orina. Estuve alrededor de dos o tres semanas super asustado. No sabía que estaba pasando, me comencé a auto-medicar. Venía de hacer mucha actividad física, tengo un show de dos horas en tarima y esas dos horas llevan esfuerzo físico; se suda muchísimo. Pensaba que estaba deshidratado, lamentablemente no", comentó a People en Español.

¿Qué tipo de cáncer tuvo Don Omar?

Don Omar se dio cuenta de la gravedad que atravesaba su salud en mayo de 2024, después de un concierto en el Hard Rock Stadium, donde finalmente buscó ayuda médica.

"Ese fue un día sumamente difícil. La temperatura estaba como a 105 grados, tuve que hacer un show a las 12 del mediodía. La temperatura era de locos, yo sentía que ya venía deshidratado. Estaba teniendo la hemorragia y ese día mi cuerpo sintió un shutdown. Ese día, tan pronto terminé el show, sentía que me quería desmayar, que algo no estaba bien. La hemorragia empeoró y decido llamar a mi doctor", contó.

Luego de una serie de exámenes médicos, Don Omar fue diagnosticado con carcinoma de células renales en el riñón izquierdo.

Tras someterse a una cirugía el 18 de junio, el artista reveló públicamente su lucha contra el cáncer. La decisión de extirpar el riñón afectado se tomó para evitar que el tumor creciera y alcanzara una etapa más avanzada y difícil de tratar.

