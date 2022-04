Cristian Sainz Castro, ​conocido por su nombre artístico Cristian Castro, es un cantante y actor mexicano. | Fuente: Instagram

La actriz Verónica Castro utilizó su cuenta de Twitter para revelar que Cristian Castro le organizó una fiesta a su hija Rafaella por sus 8 años, pero la niña ni su madre asistieron a la reunión.

“Cris le preparó su festejo, pero no llegó, espero se puedan encontrar en algún momento”, escribió la artista mexicana.

De acuerdo con Castro, el intérprete de Azul había preparado una sorpresa para Rafaella, sin embargo, la menor lo dejó plantado durante la celebración. Es así que, como anunció en el post, la niña no llegó por lo que espera que se reúna pronto con su padre en otra oportunidad.

Cris le preparó su festejo pero no llegó 😢 espero se puedan encontrar en algún momento. 🙏💙💗 pic.twitter.com/WTEvpoiNVu — Verónica Castro (@vrocastroficial) April 3, 2022

Cristian Castro reconoció a su hija en el 2014

Cristian Castro reconoció a su tercera hija Rafaella luego que -la prueba de ADN que él mismo solicitó- diera positiva, informaron medios mexicanos en el 2014.

La niña fue fruto de una relación fugaz ocurrida en el 2010 con la colombiana Paola Erazo. Sin embargo, en ese entonces, el hijo de Verónica Castro dudo de la paternidad.

Ahora, el "Gallito Feliz" tendrá que asumir su responsabilidad y pasar pensión a su hija. "Nunca negaré ser padre de alguien, pero no me agradaría comprobar que sí es mía. Con los hijos hay que ser buena persona, no cargarlos ni pasarles todas tus cargas, al contrario, darles el apoyo que necesitan”, expresó el cantante a un medio chileno en esa época.

