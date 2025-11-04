Cristiano Ronaldo revela cuándo será su boda con Georgina Rodríguez y cómo quiere celebrarla

Cristiano Ronaldo reveló que se casará con Georgina Rodríguez en 2026 y adelantó que la ceremonia será íntima, respetando el gusto de su pareja.

Ya se escuchan campanas de boda para Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez. Desde que se comprometieron en agosto, quedaba pendiente saber cuándo el futbolista y la modelo darían el siguiente paso. Bueno, las dudas se despejaron este martes: será después del Mundial de la FIFA 2026, o al menos eso es lo que el portugués anunció en una entrevista con Piers Morgan.

Dos años atrás, Ronaldo ya se había sentado con Morgan. En aquel entonces, sobre una posible boda con Georgina —con quien mantiene una relación de nueve años y tiene cuatro hijos en común—, el futbolista dijo: “No estoy pensando en eso ahora, pero puedo verlo en el futuro. Creo que lo merecemos, pero no está en mis planes por el momento”.

Ahora, en una nueva entrevista con el periodista británico en su pódcast Uncensored, Cristiano abrió su corazón —y las puertas de su hogar— para hablar sobre su vida, su familia y su relación con Georgina Rodríguez, la modelo argentina que le robó el corazón. “Sabía que era la mujer de mi vida”, confesó.

¿Cómo fue la pedida de mano?

A mediados de agosto, las redes sociales se encendieron con un anuncio que nadie veía venir: una foto en la que Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se tomaban de las manos mientras ella lucía un anillo de compromiso, acompañada del mensaje: “Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas”.

Ronaldo recordó cómo ocurrió el momento: “Era como la una de la madrugada. Mis hijas Alana y Eva dormían, y uno de mis amigos me pasó el anillo para ofrecérselo a Georgina. Entonces mis niñas entraron y me dijeron: ‘Papá, ¿le vas a dar el anillo a mamá?’. En ese instante supe que era el momento perfecto".

Aunque no se arrodilló, como marca la tradición, explicó entre risas: “No soy muy romántico. No soy de los que llevan flores cada semana… quizá una vez al mes. Pero fue un momento muy bonito. Sabía que ella era la mujer de mi vida". También contó que Georgina le preguntó si hablaba en serio: “No lo creía. Fue muy gracioso".

¿Cuándo se casarán Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez?

Y sobre la pregunta que todos querían saber —¿ya hay fecha para la boda?—, Cristiano respondió: “Aún no. Planeamos hacerlo después del Mundial, con el trofeo".

También adelantó que aún no han decidido los detalles, aunque sí tiene claro el tipo de celebración: “No será una gran fiesta. A Georgina no le gustan los eventos grandes, prefiere algo privado, y respetaré su decisión".

Cristiano Ronaldo se casa tras casi 10 años de relación

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez llegarán al altar tras nueve años de relación, con dos hijas biológicas y dos nacidos por gestación subrogada, además de Cristiano Ronaldo Jr., el hijo mayor del futbolista.

El crack del Al Nassr y la modelo argentina se conocieron en 2016, y desde entonces han formado una de las parejas más seguidas del mundo. Ya se había hablado de boda en diversas ocasiones, especialmente en el reality de Netflix Soy Georgin”, donde la pareja mostró una mirada íntima de su vida familiar.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis