Un título más: Cristiano Ronaldo Jr. se consagró campeón con la Sub 16 de Portugal

Primeros pasos en el fútbol y sumando títulos. Cristiano Ronaldo Jr., el hijo mayor de Cristiano Ronaldo, se consagró campeón con la Selección de Portugal Sub 16 este martes en la Copa de Federaciones que se realizó en Antalya, Turquía.

En el último partido de la competición, el conjunto luso derrotó por 2-1 a Inglaterra, concretando así su pleno de victorias. El autor de los goles fue Rafael Cabral, quien pertenece a las filas del Sporting Braga.

Para Cristiano Jr., es su segundo título con la selección nacional de Portugal y el primero en la categoría Sub 16. En mayo de este año ganó el torneo Vlatko Markovic en Croacia con la Sub 15, donde brilló con un doblete en la final ante el país anfitrión (2-3).

Cristiano Jr, campeón con Portugal

En la final del certamen, ‘Cristianinho’ entró al campo de juego en los descuentos, cuando Portugal ya tenía el marcador a su favor. Jugó los tres partidos en Turquía, logrando convertir en el segundo de ellos, ante Gales, cuando fue titular en el ataque.

Cristiano Ronaldo Jr., de 15 años, es de perfil diestro y se desempeña en las posiciones de extremo y segundo delantero. Forma parte de las juveniles del Al Nassr, el elenco al que pertenece su padre.

En 2025 fue convocado por la categoría Sub 15 de Portugal, llegando a aportar un doblete para festejar sus primeras conquistas con el seleccionado nacional.

Este conjunto luso tiene como director técnico a Filipe Ramos y se prepara para disputar en 2026 las clasificatorias para el Europeo Sub 17 en Estonia. En este certamen jugará por su lugar en el Mundial de la categoría para el mismo año en Qatar.

Vale indicar que el Mundial Sub 17 se jugará en adelante de forma anual, por lo que Cristiano Jr. tendrá la oportunidad de estar dos veces en esta competición.

Portugal ganó el Torneo de la Copa de las Federaciones 2025 | Fuente: Instagra: Georgina Rodríguez

La familia de Cristiano Ronaldo junto a Júnior

Cristiano Ronaldo se encuentra concentrado con Al Nassr, no obstante, su familia sí pudo a Cristiano Jr. para el cierre de la Copa de Federaciones en Turquía.

Georgina Rodríguez, novia de ‘CR7’, se hizo presente junto a Dolores Aveiro, madre del ‘Bicho’. Más integrantes de su familia acompañaron al primogénito de Cristiano en la que ha sido su segundo experiencia internacional con el representativo de su país.