Shakira realizó curso durante la cuarentena. | Fuente: Instagram

En medio de la cuarentena generada por la pandemia de la COVID-19, la colombiana Shakira ha sorprendido a sus seguidores al revelar que obtuvo un diploma por haber llevado un curso virtual.

La cantante aprovechó el confinamiento y las horas en las que descansan sus hijos, para cumplir con el curso de filosofía antigua de la Universidad de Pennsylvania en el que se inscribió.

"Acabo de graduarme de un curso de filosofía antigua. Ya sé que mis hobbies no son prácticos pero me tomó horas después de poner a dormir a los niños. Gracias a Platón, sus predecesores y a la Universidad de Pennsylvania por la “diversión” de estas 4 semanas!", anotó en Instagram.

De esta manera, la intérprete del "Waka waka" demostró que en medio de la crisis se pueden realizar cosas extraordinarias, como aprender algo nuevo y pasar tiempo con la familia.

Anteriormente, Shakira intentó hacer un brownie pero terminó quemádolo. La artista contó entre risas que se había confundido en la equivalencia de temperaturas. “Ok, se me quemó. Esto no se ve bien”, dijo la cantante mientras enfocaba los bordes de su brownie quemado. “Me equivoqué con lo del horno, me equivoqué entre fahrenheit y Celsius”, agregó.

POTENTE MENSAJE

La colombiana, que radica en España, lamentó que en muchos países no se estén tomando las medidas adecuadas y pidió que tomen de ejemplo las consecuencias que está enfrentando Europa.

"Muchos países no están escuchando las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Están actuando demasiado tarde, o están priorizando la economía sobre la salud y el bienestar de los ciudadanos", dijo en un video publicado en sus redes sociales. "Mi experiencia, viviendo en Europa, nos hemos dado cuenta de que el virus es muy rápido y nuestros líderes demasiado lentos",añadió.

En ese sentido, Shakira instó a los gobernantes a instaurar y acatar la cuarentena por 15 días y a realizar un trabajo coordinado con la OMS para evitar la expansión del coronavirus.