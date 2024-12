"Es completamente falso": Daddy Yankee niega tener una relación con la modelo colombiana Jessica Cediel

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

A través de un comunicado, el equipo de trabajo de Daddy Yankee se pronunció sobre los rumores de una supuesta relación del cantante de reguetón con la modelo colombiana Jessica Cediel. Estas especulaciones tomaron fuerza cuando el intérprete de Gasolina anunció su separación con Mireddys González.

De acuerdo con el mensaje, ambos coincidieron en un evento benéfico en Miami y fue Cediel quien compartió una foto juntos en sus redes sociales.

"A pesar de que hemos negado categóricamente los rumores, algunos medios de comunicación continúan difundiendo información falsa que relaciona a Daddy Yankee con Jessica Cediel. Queremos dejar claro que esta afirmación es completamente falsa. Jessica Cediel, al igual que otros voluntarios, le pidió una fotografía al artista al final de un evento dedicado a servir a quienes más Lo necesitan. Tras esto, Daddy Yankee se retiró del lugar inmediatamente, cerrando así su participación en esta actividad", se lee.

Asimismo, lamentaron que Jessica Cediel no se haya pronunciado para aclarar la sitaución: "Exhortamos a los medios de comunicación a no continuar utilizando titulares confusos diseñados para generar clickbait. Este tipo de prácticas desvirtúan el propósito de actividades solidarias como la que dio origen a esta situación. Lamentamos que la Sra. Cediel no haya querido aclarar la verdad. Los invitamos a sumarse a promover información veraz y responsable", finalizó el comunicado.

Daddy Yankee y Mireddys González eran pareja desde que tenían 17 años.Fuente: @daddyyankee

Así anunció Daddy Yankee la separación con Mireddys González

El lunes 2 de diciembre, luego de casi 30 años de matrimonio, el reconocido cantante de reguetón confirmó la separación con su esposa luego de “muchos meses de intentar salvar su matrimonio”.

Fue a través de un comunicado, difundido este lunes en sus historias en Instagram, que el intérprete de Gasolina, Rompe y Lo que pasó, pasó, informó que ya recibió la petición de divorcio de Mireddys González, con quien tiene tres hijos.

“Con el corazón lleno de respeto y honestidad, quiero compartir una noticia importante sobre mi vida personal. Después de más de dos décadas de matrimonio y luego de muchos meses de intentar salvar mi matrimonio, el cual compartimos mi esposa y yo, hoy mis abogados responden a la petición de divorcio recibida por parte de Mireddys”, señaló.

Finalmente, pidió a sus fans orar por él para que pueda seguir difundiendo su música. “Gracias por sus oraciones y por siempre permitirme compartir mi música y mi vida con ustedes. Ahora más que nunca confío en que Dios tiene un propósito para cada etapa de nuestras vidas”, concluyó.

Podcast recomendado Daddy Yankee, leyenda mundial del reguetón, anunció su retiro de la música. Se despidió con una gira mundial que lo traji de regreso al Perú después de 3 años. En el siguiente informe, un repaso a su trayectoria e importancia en la música urbana. Leer más Informes RPP | podcast Daddy Yankee anuncia su retiro con su gira "Legendaddy"