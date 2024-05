Raphy Pina salió de la cárcel: "Quiero vivir mi nueva oportunidad y aportar de manera positiva a la cultura"

Tras ser condenado a 41 meses de prisión, el productor Raphy Pina fue puesto en libertad y ya se encuentra en casa junto a sus hijos y Natti Natasha. A través de sus redes sociales, contó que desde el último fin de semana está junto a sus seres queridos y admitió que aún se siente desorientado.

"Me siento así porque aunque fueron dos años, hoy en día el mundo está bien diferente. Como vemos, sigue reinando lo malo y lo bueno no es aplaudido. Yo no quiero aplausos, quiero vivir aprovechando el día a día en mi nueva oportunidad o nuevo capítulo y aportar de manera positiva a la cultura", se lee en su mensaje de Instagram antes de anunciar que pronto inaugurará la Fundación Raphy Pina.

A pesar de haber cumplido una pena en la cárcel, el productor también fue condenado a tres años de libertad supervisada, 200 horas de servicio comunitario y una multa de $150,000 tras ser encontrado culpable de posesión ilegal de armas.

"Todos queremos ser libres en nuestras mentes porque el encierro es temporal y les confieso llevo tres días viviendo algo diferente en mi hogar que jamás lo imaginé tan hermoso. Aún estoy bajo la custodia federal del BoP (Negociado de Prisión de Estados Unidos, en español) y no me permiten presentarme en redes sociales hasta que no termine la sentencia y/o autoricen las peticiones”, destacó el Raphy Pina quien prometió que, cuando todo acabe, dará más detalles de su situación.

Natti Natasha comparte fotos con Raphy Pina recordando su etapa de embarazada para darle la bienvenida nuevamente a su casa.Fuente: @nattinatasha

El mensaje de Natti Natasha tras la liberación de Raphy Pina

En mayo de 2022, Natalia Gutiérrez, nombre real de la cantante urbana Natti Natasha, acompañó a Raphy Pina en compañía de sus tres hijos mayores y de Daddy Yankee, de quien Pina es representante y productor, al juzgado donde recibió la sentencia de 41 meses de prisión efectiva y otros tres años de libertad supervisada.

Sin embargo, tras más de tres años en la cárcel y ahora ya en familia, la cantante le dedicó un mensaje en su cuenta de Instagram. "Tengo un corazón saturado con su amor", escribió acompañado de varias fotos en el que recordó cuando estaba embarazada de su primera hija.

La relación entre Natti Natasha y Raphy Pina

Natti Natasha y Raphy Pina tienen una relación sentimental y profesional muy estrecha. Él es el mánager y fundador de Pina Records, una de las disqueras más importantes en la música urbana latina, y ha jugado un papel clave en la carrera de Natti, ayudando a impulsar su éxito en la industria musical.

En lo personal, la pareja confirmó públicamente su relación romántica en 2021. En febrero de ese mismo año, anunciaron que estaban esperando su primer hijo juntos. La pareja dio la bienvenida a Vida Isabelle.

Natti Natasha y Raphy Pina han compartido abiertamente su relación en redes sociales, mostrando momentos de su vida familiar y profesional. A pesar de las dificultades legales que Raphy Pina ha enfrentado, incluyendo su sentencia de prisión en 2022, la pareja ha demostrado un fuerte apoyo mutuo.

Podcast recomendado El Padrino cumple 50 años de estreno y conversamos con Manuel Eráusquin, uno de los editores del libro Pídelo con respeto. Medio siglo con El Padrino. Es tan bueno este episodio que hasta Francis Ford Coppola estuviera orgulloso de escucharlo. ¡Dale play ahora! Leer más Entendí esa referencia | podcast EER+ 24 Estreno: ANTONIA EN LA VIDA, un filme independiente peruano hecho por mujeres