'Tormenta' se llama la canción que el grupo liderado por Damon Albarn ha preparado con el cantante puertorriqueño. | Fuente: Composición

Gorillaz ha lanzado su octavo álbum llamado ‘Cracker Island’ y ha fusionado varios géneros musicales además de incluir artistas. Uno de ellos, y que sorprendió a sus seguidores, fue que Bad Bunny forma parte de él con el tema ‘Tormenta’.

A pesar de que muchos se quejaron de que el ‘Conejo malo’ no canta, para Damon Albarn tiene una gran voz y aseguró que es difícil llegar a su registro. "Tiene una voz fabulosa. Tiene una gran voz, en serio. No puedo competir con ella", dijo el vocalista a Zane Lowe para Apple Music.

La noticia de una colaboración entre Bad Bunny y Gorillaz no es de ahora ya que, hace varios meses, lo habían anunciado. En el tema predomina el español con unos cuantos versos en inglés. De acuerdo con Albarn, se grabó en Jamaica y lleva a la banda al mundo del reguetón, género que no habían explorado.

"Simplemente me salgo del camino de inmediato, y luego vuelvo un poco al final. Sabe lo que está haciendo, puede conectarse inmediatamente con su emoción. Mira, este es el truco, es no estar bloqueado. No está bloqueado en absoluto", agregó el cantante sobre su colega.

Gorillaz: La lista de canciones del disco 'Cracker Island'

De momento, se sabe que Gorillaz empezó a grabar su nuevo álbum de estudio a principios de este año, entre las ciudades de Londres (Reino Unido) y Los Ángeles (California, Estados Unidos). A la fecha, ya está en preventa, según publicó el grupo en sus redes sociales.

'Cracker Island' fue producido por Damon Albarn, líder del grupo, Remi Kabaka Jr. y Greg Kurstin. Su lanzamiento llegará después de tres años de la salida del disco "Song Machine: Season One – Strange Timez". Sin duda, ha sido larga la espera para sus fans.

En cuanto a la lista de canciones del "Cracker Island", está compuesta de la siguiente manera:

1. 'Cracker Island', con Thundercat

2. 'Oil', con Stevie Nicks

3. 'The Tired Influencer'

4. 'Silent Running', con Adeleye Omotayo

5. 'New Gold', con Tame Impala y Bootie Brown

6. 'Baby Queen'

7. 'Tarantula'

8. 'Tormenta', con Bad Bunny

9. 'Skinny Ape'

10. 'Possession Island', con Beck





