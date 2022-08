Gorillaz tiene a Bad Bunny entre los colaboradores de su nuevo álbum de estudio. | Fuente: Composición (Instagram)

La banda británica Gorillaz anunció este miércoles el lanzamiento de su nuevo disco de estudio, titulado 'Cracker Island', que incluye entre las colaboraciones a Bad Bunny. La fecha de estreno está programada para el 24 de febrero de 2023.

'Tormenta' se llama la canción que el grupo liderado por Damon Albarn ha preparado con el cantante puertorriqueño. Esto pudo verse en la lista de sencillos que la agrupación compuesta por cuatro miembros ficticios y animados compartió desde su cuenta de Instagram.

Además de Bad Bunny, entre los colaboradores del nuevo proyecto de Gorillaz también figuran el grupo australiano Tame Impala, el rapero Bootie Brown, el bajista y productor Thundercat, la cantautora Stevie Nicks, el cantante y multinstrumentista Beck, y Adeleye Omotayo.

De hecho, al mismo tiempo que se daba a conocer el día en que saldrá 'Cracker Island', Gorillaz estrenó 'New Gold', la canción en la que colaboran Tame Impala y Bootie Brown. Actualmente, la banda se encuentra de gira por distintos países de Europa.

Gorillaz lanzó en sus redes sociales la portada de "Cracker Island", su nuevo disco de estudio. | Fuente: Instagram / Gorillaz

Gorillaz: La lista de canciones del disco 'Cracker Island'

De momento, se sabe que Gorillaz empezó a grabar su nuevo álbum de estudio a principios de este año, entre las ciudades de Londres (Reino Unido) y Los Ángeles (California, Estados Unidos). A la fecha, ya está en preventa, según publicó el grupo en sus redes sociales.

'Cracker Island' fue producido por Damon Albarn, líder del grupo, Remi Kabaka Jr. y Greg Kurstin. Su lanzamiento llegará después de tres años de la salida del disco "Song Machine: Season One – Strange Timez". Sin duda, ha sido larga la espera para sus fans.

En cuanto a la lista de canciones del "Cracker Island", está compuesta de la siguiente manera:

1. 'Cracker Island', con Thundercat

2. 'Oil', con Stevie Nicks

3. 'The Tired Influencer'

4. 'Silent Running', con Adeleye Omotayo

5. 'New Gold', con Tame Impala y Bootie Brown

6. 'Baby Queen'

7. 'Tarantula'

8. 'Tormenta', con Bad Bunny

9. 'Skinny Ape'

10. 'Possession Island', con Beck

Bad Bunny, Tame Impala y Beck figuran entre los colaboradores del nuevo proyecto de Gorillaz. | Fuente: Instagram / Gorillaz

Bad Bunny hace historia en los MTV Video Music Awards 2022

Usando un traje gris y unas gafas blancas, Bad Bunny recibió el premio a ‘Mejor artista del año’ en los MTV Video Music Awards 2022 y se convirtió en el primer artista latino en recibir el astronauta de plata.

Si bien no pudo recoger el premio en vivo y en directo ya que se encontraba en Nueva York (EE.UU.) como parte de su gira, se le hizo llegar el galardón. El cantante, que no podía creer que estaba haciendo historia, cantó su tema ‘Tití me preguntó’ en el estadio Yankee en Estados Unidos.

Después de recibir su MTV Video Music Awards 2022, Bad Bunny se pronunció y agradeció por este reconocimiento.

"Yo siempre creí, desde el principio, que yo podía llegar a ser grande, que yo podía llegar a ser uno de los mejores cantantes del mundo sin tener que cambiar mi cultura, mi lengua, mi idioma, mi jerga; yo soy Benito Antonio Martínez de Puerto Rico para el mundo entero", dijo.