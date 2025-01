Danica McKellar, la inolvidable Winnie Cooper, celebra sus 50 años junto a compañeros de 'Los años maravillosos'

La actriz organizó una fiesta temática "salsa disco" en Nashville, con la presencia de estrellas como Melissa Joan Hart, Candace Cameron Bure y Jason Hervey.

Danica McKellar, el eterno amor de Kevin Arnold en la serie Los años maravillosos, acaba de celebrar sus 50 años. La actriz organizó una espectacular fiesta en Nashville el último sábado, rodeada de familiares, amigos y destacadas figuras del entretenimiento, entre ellos su compañero de reparto Jason Hervey, quien dio vida a Wayne, el hermano mayor de Kevin.

Danica no dejó indiferente a nadie al deslumbrar con un vestido corto de lentejuelas plateadas que resaltaba su elegancia y estilo. La prenda, de un solo hombro, combinó un aire moderno con un toque sofisticado. Completó su look con tacones plateados a juego, pendientes largos brillantes y una delicada pulsera, dejando claro que los 50 son solo un número.

“No me siento de 50, lo que sea que eso signifique", confesó McKellar a People a través de un correo electrónico. "¡O tal vez sí me siento de 50, y es mejor de lo que pensaba!”. En las fotografías compartidas por la publicación, la actriz posó junto a su esposo, el abogado Scott Sveslosky, quien lució un atuendo que complementaba el brillante estilo de Danica.

¿Cómo celebró Danica McKellar sus 50 años?

La fiesta, organizada en el Conrad Nashville, estuvo cargada de sorpresas. Tras recibir a sus invitados, Danica McKellar sorprendió con un cambio de vestuario para animar la pista de baile. Además, en lugar de recibir regalos, pidió a los asistentes que hicieran donaciones a Thistle Farms, una organización dedicada a empoderar a mujeres sobrevivientes de la trata de personas.

Entre los asistentes destacaron sus amigas cercanas Melissa Joan Hart, conocida por su papel como Sabrina Spellman en Sabrina, la bruja adolescente, y Candace Cameron Bure, quien interpretó a D.J. Tanner en Full House y su secuela para Netflix. La temática de lentejuelas se respetó a la perfección, y la pista de baile se llenó de brillos y energía.

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue gracias a Jason Hervey, quien interpretó a Wayne en Los años maravillosos. Aunque este reencuentro fue especial, no fue el único: en julio de 2024, McKellar se reunió con otros miembros del elenco, como Dan Lauria (Jack Arnold), Josh Saviano (Paul Pfeiffer) y Alley Mills (Norma Arnold).

McKellar también estuvo acompañada por su hijo Draco, de 14 años, su mamá Mahaila y su hermana Crystal, recordada por su papel como Becky Slater en la serie conocida en inglés como The Wonder Years. Además, posó con sus amigos del medio, como Erin Cahill (Power Rangers Time Force), Riley Weston (Felicity), Jesse Hutch (Smallville) y Bethany Joy Lenz (One Tree Hill).

