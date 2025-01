"No tenía ningún derecho": Steven Spielberg recuerda la "victoria arduamente ganada" para detener la secuela de 'E.T.'

El director estadounidense habló sobre su película 1982, junto a la actriz Drew Barrymore, como parte de una conversación en el TCM Classic Film Festival el último sábado.

En 1982, E.T., el extraterrestre se convirtió en un fenómeno. La película de Steven Spielberg recaudó 792 millones a nivel global, además de recibir nueve nominaciones al Oscar, de las cuales ganó cuatro. Tras el éxito comercial y de críticas, era previsible que surgiera entusiasmo por una secuela. Sin embargo, Spielberg decidió no hacerla.

El director ganador del Oscar recordó cómo detuvo una continuación de su querida película, señalando que no tiene "ninguna intención" de hacer una secuela. Lo mencionó durante una conversación con la actriz Drew Barrymore el sábado por la noche durante el evento TCM Classic Film Festival: New York Pop-Up x 92NY.

Drew Barrymore y Steven Spielberg participaron el fin de semana en el TCM Classic Film Festival.Fuente: Instagram: @drewbarrymore

¿Por qué Steven Spielberg no quiso una secuela de E.T.?

"Fue una verdadera victoria arduamente ganada porque no tenía ningún derecho. Antes de E.T., tenía algunos derechos, pero no muchos", dijo Spielberg. "No tenía lo que llamamos 'la congelación', que te permite evitar que el estudio haga una secuela porque controlas los derechos sobre secuelas, remakes y otros usos del material. Lo conseguí después de E.T. gracias a su éxito".

"Simplemente no quería hacer una secuela", insistió. "Coqueteé con la idea un poco —solo un poco, para ver si podía pensar en una historia— y lo único que se me ocurrió fue un libro que alguien escribió llamado The Green Planet. Todo iba a desarrollarse en el hogar de E.T. Íbamos a poder ir a su planeta y ver cómo vivía. Pero era mejor como novela que como película", comentó.

En 1994, 'E.T. El extraterrestre' fue añadida al National Film Registry de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, asegurando su preservación.Fuente: Universal Pictures

Drew Barrymore habla sobre una posible secuela de E.T.

La actriz Drew Barrymore, quien tenía entre seis y siete años durante el rodaje y el estreno de E.T., también recordó la conversación con Spielberg sobre no hacer una secuela. "Recuerdo que me dijiste: ‘No vamos a hacer una secuela de E.T.’. Recuerdo pensar: ‘Ok, qué pena, pero lo entiendo completamente’", expresó la actriz.

Barrymore compartió que la decisión le pareció muy sensata, ya que una secuela probablemente solo habría expuesto la película a comparaciones y críticas. "Me pareció una decisión inteligente. Solo lo compararían con la primera, y algo que es perfecto quedaría expuesto a críticas. Tenía mucho sentido".

En 2023, miembros del elenco hablaron sobre la posibilidad de una secuela en el programa de Barrymore. Henry Thomas mencionó que E.T., el extraterrestre fue un tema de conversación a principios de los 80 debido al éxito, pero comentó que la ausencia de la guionista Melissa Mathison, quien falleció en 2015, hacía difícil pensar en una secuela.

La película contó con las actuaciones de Henry Thomas, Robert MacNaughton, Drew Barrymore, entre otros.Fuente: Universal Pictures

El éxito de E.T., el extraterrestre

La película familiar de ciencia ficción, protagonizada por Drew Barrymore, Henry Thomas, Robert MacNaughton, Dee Wallace y Peter Coyote, fue la película más taquillera de 1982. También fue la primera en superar los 300 millones de dólares en la taquilla en Estados Unidos. Su récord fue superado en los años 90 por otra película de Steven Spielberg, Jurassic Park.

De acuerdo con Spielberg, este proyecto, que siguió al estreno de Indiana Jones y los cazadores del arca perdida, le permitió “relajarse realmente” como director. “No había presión. Pensé que estaba haciendo una película para jóvenes. No esperaba que fuera un éxito de taquilla. Solo quería contar esta historia (...) simplemente quería hacerla para mí”.

