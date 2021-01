Daniela Luján revela que sufrió de abuso. | Fuente: Instagram

La popular actriz mexicana Daniela Luján, reveló que sufrió violencia de género en algún momento de su vida. Al igual que Danna Paola, la recordada ‘Silvana’ y ‘Mariana’ de “Cómplices al rescate” confesó que en su pasado fue víctima del machismo y abuso.

Tras contar ese oscuro episodio, la artista prefirió no dar más detalles ya que fue una época triste. “Soy mexicana y no puedo decir que nunca me ha pasado”, comentó. “Lo más triste es que soy parte de una estadística que es terrible”, dijo en una entrevista para el programa “El Chismorreo”.

Al formar parte del número de mujeres que han salido al frente a denunciar este hecho, Luján señaló que esta es una “lucha que (las mujeres) llevamos mucho tiempo haciendo”, por lo que pidió a sus seguidores que no se queden calladas ante cualquier tipo de agresión.

Asimismo, pidió cambiar “el pensamiento de nuestra sociedad” ya que necesitamos “seres humanos que piensen distinto y que quieran hacer un mundo mejor”, acotó.

Es así que la actriz y cantante mexicana destacó la importancia del internet en nuestra época ya que ha servido como medio para destapar historias de abuso y se ha podido ayudar a muchas mujeres que han pasado por esto:

“Me parece increíble que ahora, no solamente es como tu red de apoyo cercana, sino que también puedes contar con mucha gente gracias a las redes sociales y la tecnología, que tu historia puede llegar muy lejos”, sentenció.

