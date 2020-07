Daniella Álvarez compartió un vídeo bailando junto a su hermano. | Fuente: Instagram

La ex Miss Colombia, Daniella Álvarez, mostró su primer baile junto a su hermano Ricky en redes sociales. La modelo se mueve al ritmo de merengue y dejó un mensaje a todos sus seguidores:

“Poniéndole swing a la vida con mi pareja favorito Ricky Álvarez. ¡No importan las dificultades, debemos ser resilientes en la vida! #enrumbatecondaniella”, se lee en la publicación. Sus seguidores comentaron el vídeo y la calificaron como “ejemplo de lucha”.

Cabe resaltar que Álvarez muestra en redes sociales cómo va su proceso después de que le amputaran la pierna. La colombiana fue sometida a una cirugía para amputarle su pie izquierdo por una isquemia, luego de que en mayo tuviera que ser operada de emergencia por una masa anómala que hallaron en su abdomen.

PRÓTESIS PARA VOLVER A BAILAR

Tras esa cuarta operación, tomó la decisión, junto a los médicos y su familia, de tener una prótesis en lugar de un pie que no funcione. "Yo tomé la decisión entre tener un pie no funcional a tener una opción de una prótesis que me deje volver a bailar champeta, que me deje volver a bailar bachata, que me deje poder correr, montar bicicleta y nadar, todas las cosas que me gustan", dijo.

Daniella Álvarez destacó: "el milagro es que estoy viva, que puedo compartir todavía con ustedes, que puedo estar aquí hoy contándoles mi historia".

SOLIDARIDAD CON LA MODELO

Desde personalidades políticas hasta artísticas manifestaron en las últimas horas su solidaridad con la ex Miss Colombia. "Dani, qué valentía. Con esa actitud ya tienes cualquier batalla ganada, Dios te bendiga linda", manifestó el cantante Sebastián Yatra en Instagram.

También se manifestaron el tenista Robert Farah, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López; y las ex Miss Colombia Paola Turbay, Valerie Domínguez y Gabriela Tafur, quien aseguró que la modelo da a la ciudadanía "una lección de optimismo y buena energía".