"Hay relaciones que no se confirman, pero existen": Danna Paola revela que tuvo un romance con Neymar

Danna Paola tiene una larga carrera artística y, por ello, no solo ha acaparado portadas por sus actuaciones y conciertos, también por su vida personal. Actualmente mantiene una relación con el cantante Alex Hoyer, aunque hace unos años se especuló sobre un posible romance con el futbolista brasileño Neymar.

Si bien todo era un secreto a voces, la mexicana por fin lo confirmó. La intérprete de Mala fama fue invitada al programa español La Revuelta, donde conversó con el conductor David Broncano sobre fútbol. "Yo he aprendido bastante de fútbol gracias a mi novio, pero me gusta mucho, es madridista", dijo.

"Pero ¿no es un futbolista tu novio?", le preguntó David, a lo que Danna Paola respondió: "No, no. Bueno, juega siempre con la del Madrid, pero no. Ya he estado con futbolistas y no". Esto despertó la curiosidad del anfitrión, quien insistió en saber el nombre del futbolista en cuestión.

Después de pedir que buscaran en Google, aseguró que esa relación solo fue pasajera, ya que "los futbolistas tienen como mucho este rollo de estar con actrices y cantantes, siento que es algo que sucede mucho". "He tenido mis experiencias, la verdad es que todas muy buenas, pero no para nada serio. La verdad creo que al final la profesión es demasiado demandante, la mía también, entonces no compaginamos", agregó.

La producción de La Revuelta comenzó a buscar en Internet sobre quién se trataba y encontraron una foto de Danna Paola con Neymar. "Sí, sí nos conocimos", dijo, generando risas y aplausos en el público. No obstante, resaltó que no fue una pareja como tal. "Es increíble, es muy divertido". Además, explicó por qué nunca lo dijo hasta esa entrevista: "Pues porque justo, cuando no es nada serio… Bueno pues hay muchas relaciones que no se confirman, pero existen".

¿Cuándo surgieron lo rumores de un romance entre Danna Paola y Neymar?

En 2019, mientras Neymar jugaba en el PSG, Danna Paola generó rumores al dedicarle una enigmática felicitación de cumpleaños. La cantante publicó una foto de ambos sentados a la mesa, donde el futbolista la observaba con atención y notable interés, acompañada del mensaje: "Happy bday, friend. BR". Neymar le respondió con un "Gracias, guapa". En ese momento, la mexicana se encontraba en España grabando la serie Élite, de Netflix.

El breve mensaje de Danna para el futbolista brasileño no pasó desapercibido entre sus seguidores, quienes notaron que la actriz suele ser más efusiva al felicitar a sus amigos. Esto llevó a algunos a especular que la dedicatoria podría insinuar algo más entre ella y Neymar, aunque en ese momento no había ninguna confirmación al respecto.

Foto que Danna Paola compartió con Neymar en 2019.Fuente: @danna

¿Por qué Danna Paola cambió su nombre?

En septiembre de 2023, la cantante y actriz confesó a la revista Rolling Stone que había decidido adoptar el nombre artístico de Danna. "Es algo muy significativo para mí, porque siento que el 'Paola' lleva consigo una historia muy intensa de mi vida en la que hoy quiero comenzar a destacar mucho más a Danna, como persona", comentó.

Sin embargo, esto no fue sencillo. Cuando intentó adquirir ese nombre en redes sociales, se encontró con un problema en X: una usuaria ya lo había registrado desde 2006. Se trata de una profesora de inglés, quien afirma "vivir al máximo porque solo se tiene una oportunidad" y ha denunciado haber sido acosada por los seguidores de la cantante mexicana.

