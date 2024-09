"No puedo gestar a mis propios hijos": Selena Gomez reveló que no podrá ser madre

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La cantante Selena Gomez abrió su corazón en una entrevista con Vanity Fair y habló nuevamente sobre su deseo de ser madre. Sin embargo, reveló que sus médicos aseguraron que no puede tener un embarazo seguro, algo que la también actriz lamenta.

"Nunca he dicho esto, pero desafortunadamente no puedo gestar a mis propios hijos", admitió la protagonista de Only Murders on the Building. "Tengo muchos problemas médicos que pondrían en peligro mi vida y la del bebé", agregó.

Como se recuerda, esta no es la primera vez que Selena Gomez se refiere a la maternidad ya que, después de su diagnóstico de lupus, su sistema inmunológico no es estable y tiene que mantenerlo controlado con medicamentos. Sin embargo, no descarta ser madre por vientre de alquiler o por adopción.

"Me parece una bendición que haya gente maravillosa dispuesta a hacer gestación subrogada o adopción, que son dos posibilidades enormes para mí. Me hizo sentir muy agradecida por las otras salidas para las personas que se mueren por ser madres. Yo soy una de esas personas. Estoy emocionada por cómo será ese viaje, pero será un poco diferente. Al final del día, no me importa. Será mío. Será mi bebé", mencionó.

Medicación de Selena Gomez complica su deseo de tener hijos

A principios de abril de 2020, Gomez visitaba constantemente el hospital McLean debido a que sufría trastorno bipolar. Su diagnóstico a tiempo sirvió para que se sometiera a diferentes tratamientos y eso incluyó pastillas diarias.

Estos medicamentos son riesgosos por lo que no podrá tener hijos y, si quisiera quedar embarazada, su trastorno podría incrementar causando daños severos en su salud y perjudicando a su bebé.

“Eso es algo muy grande, muy presente en mi vida. Sin embargo, estoy destinado a tenerlos, lo tendré. Mi psiquiatra realmente me guió. Pero tuve que desintoxicarme, esencialmente, de los medicamentos que estaba tomando. Tuve que aprender a recordar ciertas palabras. Olvidaba dónde estaba cuando hablábamos. Me costó mucho trabajo aceptar que era bipolar, pero aprender a lidiar con eso porque no iba a desaparecer”, dijo Selena Gomez en su comunicado tras el estreno de My mind and me.

¿Quién es Benny Blanco, el novio de Selena Gomez?

Benjamin Joseph Levin, mejor conocido como Benny Blanco, es un músico y cantautor estadounidense que comenzó con la banda de rap alternativo Spank Rock, a los 19 años. En el 2008, trabajó como productor musical junto a Katy Perry para producir los sencillos I kissed a girl y Hot'n cold. Ese mismo año, según contó Blanco, también apoyó con el álbum Circus, de Britney Spears.

El músico también trabajó con artistas de la talla de Charlie Puth, Justin Bieber, BTS, Snoop Dogg. Incluso con su actual novia Selena Gomez grabó el videoclip I Can't Get Enough el 2019 donde también participaron Tainy y J Balvin.

