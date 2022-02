Danna Paola protagonizó 'Atrévete a soñar' (2009) a sus 16 años, pero para la cantante y actriz fue bastante sacrificio que le generó ansiedad. | Fuente: Composición

Danna Paola está en el mundo de la actuación desde una niña y varias novelas que ha realizado siguen siendo recordadas por miles de fanáticos. Una de ellas es “Atrévete a soñar”, el remake mexicano de “Patito feo”.

Si bien eso le ha valido para tener éxito, la artista de 26 años confesó que fue duro trabajar desde niña.

“Me corrieron como de 4 escuelas porque faltaba muchísimo. Poco a poco me di cuenta de que esta era mi vida, en realidad nunca conocí algo fuera de estar en un foro (...) crecí con gente más grande y con los niños con los que conviví eran niños de novelas, pero también se volvió una adicción para mí el trabajar y me convertí en workaholic”, dijo en el podcast ‘No hagas lo fácil’ de Juanpa Zurita.

Asimismo, Danna Paola se cuestionó así misma sobre la carga de trabajo que tuvo en “Atrévete a soñar” que fue un éxito en Televisa. “A los 16, después de Patito acabé con náuseas de todo esto que viví. Atrévete a soñar fue algo que no me esperaba, fue un éxito increíble la novela, fue muy demandante y todo, pero no descansamos ni un segundo. Llego a pensar que fue una explotación para mí esa novela”, aseguró.

Danna Paola protagonizó la novela "Atrévete a soñar" (2009). | Fuente: Twitter

La música es su prioridad

Para Danna Paola, su carrera actoral no está a la fecha "en suspenso", aunque por el momento se encuentra totalmente abocada a construir una trayectoria como cantante. "Ahora mismo la música es mi prioridad", manifestó.

En esa línea, busca sacar adelante su nuevo disco. "[Este año] comencé a escribir proyectos y [a trabajar] como productora, quiero comenzar a probar suerte allí y como escritora de algunas series", adelantó la intérprete de temas como "Mala fama" y "Nada".

Sobre el nuevo álbum que prepara, Danna Paola indicó: "No puedo dar muchos más spoilers. Realmente estoy trabajando mucho con material de alta calidad, en lugar de cantidad. Comencé a abordar muchas ópticas demasiado rápido, [y descubrí que] necesitaba detenerme y reducir la velocidad para redescubrir exactamente lo que quiero mostrar como cantante".

