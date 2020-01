Danna Paola levantó el castigo a Francely en "La Academia". | Fuente: Captura de pantalla

Luego de la reacción que tuvo Danna Paola con Gibrán, un participante del reality “La Academia” tras faltarle el respeto, se estuvo especulando que no seguiría formando parte del jurado del programa.

Sin embargo, la popular “Lucrecia” no solo estuvo presente, también perdonó y le levantó el castigo a Francely quien el domingo pasado también se unió a los insultos de su compañero.

Lo que pasó en “La Academia” fue que Gibrán había llamado “c*lera” a Danna Paola y cuando se mostró el vídeo en pleno programa, el concursante no supo qué decir. No obstante, la cantante no pudo ocultar su molestia y se lo dijo en vivo:

“Yo estoy en esta silla no para verme bonita, es porque llevo 20 años de carrera en esto y nunca le he faltado al respeto a nadie”. El primer expulsado por voto del público fue él y los televidentes esperaban cuál sería su rección este domingo cuando le tocaba participar a Francely.

Ella cantó “Andar conmigo” de Julieta Venegas y Adal Ramones, presentador de “La Academia”, hizo un recordatorio del incidente entre Danna Paola y la concursante. Además, le mencionó que no iba a darle su crítica por su mal comportamiento.

La protagonista de “Élite” le dijo lo siguiente a la participante:

“Francely, entre mujeres hay que apoyarnos. Hay algo más importante que tu actitud y es el talento y yo creo que esta noche mereces una crítica. Mira, lo pasado, pisado, solamente espero que, de ahora en adelante, si escuchas algún insulto de parte de alguien (a una mujer) la defiendas a toda costa, lo digo para todas, para ti también”.

La joven aprovechó en pedirle disculpas y aseguró que ahora sí quería escuchar sus comentarios. A esto, Danna Paola le respondió que sí lo hará y que debe aprender de sus errores: “Así es la vida, al rato nos abrazamos y brindamos si quieres”. Muchos de sus seguidores felicitaron a la artista por ser tan madura y dejar atrás lo mal que hablaron de ella.