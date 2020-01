Danna Paola respondió duramente a un participante de "La Academia" que la insultó. | Fuente: Captura de TV

La cantante Danna Paola protagonizó un tenso momento en el 'reality' “La Academia”, donde ella ejerce como jurado. En la última emisión, la actriz de “Élite” dio una dura crítica contra Gibrán, uno de los participantes del programa, después de que él la llamara “culera” (malintencionada) a sus espaldas.

“Yo creo que es una falta de respeto insultar a una mujer. Si así te refieres a mí porque no te gustan mis críticas, no me quiero imaginar cómo hablas con Francely o cómo te expresas de cualquier otra mujer”, dijo la actriz mexicana.

De igual forma, Danna Paola agregó que no consiguió su puesto como jurado de "La Academia", 'reality' de TV Azteca, por verse “bonita”. Y recalcó que lleva muchos años trabajando para llegar a donde está actualmente.

“Yo estoy en esta silla no para verme bonita, es porque llevo 20 años de carrera en esto y nunca le he faltado al respeto a nadie", continuó la actriz de la serie de Netflix.

Gibrán le dijo cule$%&% a Danna Paola y ella no se quedó callada. ¡Todos merecen respeto! ¿Qué opinas sobre este comentario? #LaAcademiaProvoca 🧡



Ve aquí Azteca Uno en vivo y GRATIS ➞ https://t.co/CbfefQBmrE pic.twitter.com/oqGQwOCoMP — La Academia (@lacademiaazteca) January 6, 2020

Cabe resaltar que Gibrán tuvo la oportunidad de regresar a los escenarios de “La Academia”, tras una semana donde obtuvo el título de “peor alumno”, y fue sancionado con labores domésticas en la casa que comparten todos los participantes.

“Si realmente te importa más lo que la gente o tus fans te digan yo no sé a qué regresaste a este proyecto. Hay mucha gente allá afuera que tiene talento y puede ocupar tu lugar”, concluyó Danna Paola en su crítica hacia el concursante.

Danna Paola es conocida a nivel mundial por su rol en la serie “Élite”, además, durante años ha desempañado paralelamente su carrera como cantante. Sus temas más conocidos son “Mala Fama”, “Oye Pablo”, “Subtítulos”, entre otros.