Danna Paola encontró al hombre que le inspiró a escribir "Oye Pablo". | Fuente: Instagram | Danna Paola

Uno de los temas de Danna Paola que tiene una historia detrás es “Oye Pablo”. Desde que lo lanzó en el 2018, la mexicana contó cómo fue en la que se inspiró para escribirla. Sin embargo, esto ha tomado más fuerza luego de que la actriz confesara que el joven apareció.

Durante la entrega de premios organizado por la revista GQ, la intérprete de “Sodio” reveló que por fin lo había encontrado: “Ya apareció Pablo por si tenían el pendiente”, generando asombro entre los periodistas que cubrían la edición.

Esto generó revuelo en redes sociales, por lo que Danna Paola hizo un en vivo mediante su cuenta de Instagram que “ya es demasiado tarde” para comenzar un romance con el joven español que le robó el corazón cuando estaba en Madrid grabando “Élite”.

La cantante mexicana mencionó que no lo vio en persona, pero sí en foto en una de las publicaciones de su amiga Georgina Amorós, quien fue la primera persona en conocer la historia.

“Me enseñó las fotos Georgina y cuando las vi dije es Pablo. Yo vi la foto y dije, se los juro, era más guapo en persona... cuando lo vi dije sí es Pablo y no lo podía creer, se los juro que después de dos años nunca imaginé que esta persona apareciera. Ya sabemos dónde vive. Este hombre no tiene redes sociales”, declaró a sus seguidores.

“Seguramente nunca se enteró que yo le había escrito una canción y la loca de Danna Paola, como una romántica empedernida, se había enamorado del tío que la paró en la calle, le pidió el teléfono y se lo había dado mal”, añadió.

LA DECEPCIÓN

Danna Paola también contó que lo contactó y Pablo había escuchado la canción; sin embargo, conoció que su acercamiento no era netamente para conocerla a ella, sino que hacía lo mismo con otras chicas:

“Es algo que normalmente hacen él y sus amigos para parar a chicas en la calle y sacarles el número. Entonces cada vez que iban a Madrid, porque él sí vive en Londres, hacían eso y hacen eso con todas las niñas que dicen ‘ay qué guapa’. Eso pasó. Y entonces yo de intensa le hice la canción”, relató.

A pesar de que le ofrecieron conocerlo personalmente, la artista se negó ya que sus sentimientos habían cambiado y solo le envió un mensaje:

“Oye Pablo to late (es demasiado tarde) cariño. Después de dos años, de verdad, si supiera que lo busqué cual FBI, que le hice una canción, que todos ustedes me ayudaron a buscarlo y que aparezca así de la nada. Thank u, next (Gracias, siguiente), Pablo, si estás viendo esto lo siento cariño, pero basta”, dijo contundente sobre la idea de reencontrarse con el hombre que le robó el corazón hace un par de años en Madrid.

