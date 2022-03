Eleazar Gómez y Danna Paola tuvieron una relación de años y se conocieron en la novela 'Atrévete a soñar'. | Fuente: Composición

Danna Paola siempre se ha mantenido al margen de su relación con Eleazar Gómez, quien fue detenido tras agredir a la modelo peruana Stephanie Valenzuela y que, además, ya ha tenido actitudes violentas con sus anteriores parejas, incluyendo la cantante mexicana.

Sin embargo, la artista se animó a hablar recién por qué fue que terminó su romance con el actor y lo calificó como tóxico:

“Uno pasa y se deshace de personas tóxicas para celebrar con personas nuevas que llegan. Es utilizar todas las experiencias a favor y compartir experiencias en mi música”, dijo para el programa ‘Ventaneando’.

Por otro lado, la experiencia que tuvo con Eleazar Gómez la llevó a ser la voz de muchas mujeres por lo que sus canciones reflejan la lucha de las mujeres contra los agresores:

“‘Calla tú’ es uno de los himnos feministas que más me han ayudado a mí a trascender sobre muchas cosas, tanto en la industria como personales”, aseguró.

Un historial de comportamiento

Stephanie Valenzuela no fue la única víctima. José Eleazar Gómez Sánchez es un actor y cantante mexicano de 34 años que empezó a actuar desde muy joven con roles en 'Luz Clarita', 'Retrato de familia' y 'Azul'. En el 2005, saltó a la fama tras interpretar a Leonardo Francisco Blanco en la telenovela 'Rebelde'. Desde entonces, ha sido parte el mundo de la televisión con papeles en éxitos como “Amores verdaderos” y “Atrévete a soñar”.

En 'Atrévete a Soñar', la actriz y cantante Danna Paola, de 14 años en ese entonces, mantuvo una relación amorosa con Eleazar Gómez, quien tenía 24. Los padres de la joven estrella se opusieron al romance y fuentes cercanas a ella revelaron que fue posesivo y la celaba excesivamente. Un video registró cómo le gritaba en una ocasión.

En el 2017, la modelo Vanessa López confirmó haber recibido amenazas e intimidaciones por parte de Gómez, con quien tuvo un noviazgo de diez meses. La ex reina de belleza no habló en el momento que se difundió la agresión contra ella en la prensa mexicana, pues no quería afectar su vida y carrera en México.

