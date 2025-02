De 'Wicked' a 'Jesucristo Superstar': Cynthia Erivo será Jesús en la nueva versión del icónico musical

La actriz británica, tres veces nominada al Oscar, asumirá un nuevo papel icónico en su carrera al protagonizar Jesucristo Superstar, la ópera rock de Andrew Lloyd Webber y Tim Rice.

Cynthia Erivo, conocida por su poderosa interpretación en Wicked, se pondrá en la piel de Jesucristo en una nueva versión del legendario musical Jesucristo Superstar. El anuncio fue realizado el pasado martes a través de las redes sociales del Hollywood Bowl, donde destacaron los logros y premios que Erivo ha acumulado en su carrera.

“Solo un poquito ocupada este verano, no puedo esperar”, escribió Erivo en redes, junto a una imagen del cartel del espectáculo. La presentación se llevará a cabo del 1 al 3 de agosto en el Hollywood Bowl de Los Ángeles. El ganador del Tony, Sergio Trujillo, será el director y coreógrafo, mientras que Stephen Oremus, también galardonado con un Tony, asumirá la dirección musical.

Erivo ya había formado parte de esta emblemática historia en 2020, cuando interpretó a María Magdalena en el álbum Jesus Christ Superstar: She Is Risen, una versión del musical cantada únicamente por voces femeninas. En esa ocasión, la actriz y cantante sorprendió al público con su interpretación del clásico I Don’t Know How to Love Him.

¿De qué trata Jesucristo Superstar?

Estrenado en 1970 como un álbum conceptual antes de llegar a los escenarios, Jesucristo Superstar es una ópera rock que narra los últimos días de Jesús de Nazaret desde la perspectiva de Judas Iscariote. A través de un repertorio cargado de energía y emoción, la historia explora las relaciones entre Jesús, Judas, María Magdalena, los discípulos y las autoridades romanas.

Esta nueva versión regresa a sus raíces rockeras y cuenta con la colaboración de Tim Rice en las letras y Andrew Lloyd Webber en la música. El musical incluye éxitos como Superstar, Gethsemane y I Don’t Know How to Love Him, y ha sido representado en escenarios de todo el mundo durante más de cinco décadas.

¿Quién es Cynthia Erivo?

Cynthia Erivo es una actriz, cantante y compositora británica que ha conquistado el teatro, el cine y la música. Nacida en Londres en 1987, de padres nigerianos, alcanzó la fama en Broadway con su papel en El color púrpura, por el que ganó un premio Tony a Mejor Actriz en un Musical y un Grammy por el álbum del elenco.

En el cine, ha sido nominada al Oscar por su papel en la película biográfica Harriet (2019), así como por su canción Stand Up. Este año acumuló su tercera nominación por su papel de Elphaba en la adaptación cinematográfica de Wicked. También ha participado en cintas como Widows y Bad Times at the El Royale.

