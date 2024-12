El cine en 2024: el fenómeno de 'IntensaMente 2', el reinado de las secuelas y el sorprendente éxito de 'Wicked'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El 2024 ha sido testigo de un fenómeno que muchos ya anticipaban: las secuelas dominaron la taquilla mundial, consolidando a las franquicias como las grandes ganadoras del año. Películas como IntensaMente 2 y Deadpool & Wolverine no solo rompieron récords de recaudación, sino que también reafirmaron la fuerza de las sagas. Sin embargo, también aparecieron algunas sorpresas, como el éxito arrollador de Wicked, un musical que ha conquistado a públicos de todo el mundo.

Mientras que en 2023 la cartelera vivió un fenómeno pocas veces visto con los estrenos de Barbie y Oppenheimer, que recaudaron $2,422 millones, este año, el cine ha experimentado otro momento histórico: nueve de las diez películas más vistas son continuaciones de grandes sagas, según cifras de Box Office Mojo. Algo similar ocurrió en 2011, cuando Los Pitufos irrumpieron junto a títulos enormes como Harry Potter y las Reliquias de la Muerte: Parte 2 y Amanecer - Parte 1, entre otros.

Cuatro nuevas emociones aparecen en 'IntensaMente 2': Ansiedad, Envidia, Vergüenza y Ennui.Fuente: Disney/Pixar

El fenómeno de las secuelas

Si algo quedó claro en 2024, es que las historias familiares y los personajes queridos tienen un lugar asegurado en los corazones del público. Amy Wong, crítica de cine, destaca que “este no es un fenómeno reciente”. En las últimas cinco décadas, siempre ha habido secuelas en el Top 10 de lo más visto en el mundo, y este año no fue la excepción.

Además, desde 2000, hemos sido testigos de la larga lista de títulos de la saga Avengers, el ingreso de los X-Men a la pantalla grande, la resurrección de Star Wars y Jurassic World, la era de los live action de Disney, el despegar de los Minions y el auge de de las películas divididas en dos partes, como pasó con Harry Potter, Los Juegos del Hambre y Crepúsculo.

“Este año, tenemos que bajar hasta Wicked para encontrar un título nuevo. Este musical está basado en el éxito de Broadway (una adaptación del libro de Gregory Maguire), mostrará su segundo acto luego de un 'intermedio’ de un año”, explica Wong a RPP. También apunta que Romper el círculo, que alcanzó el Top 15, toma su historia del bestseller de Colleen Hoover.

Por otro lado, la única propuesta original que logró destacarse en 2024 fue la cinta animada Robot salvaje, dirigida por Chris Sanders, que se ubicó en el puesto 17 del ranking global. Irónicamente, el cineasta "será el rey de los remakes live actions de 2025" con los estrenos de Cómo entrenar a tu dragón y Lilo & Stitch, agrega Wong.

'Deadpool & Wolverine', una de las películas más taquilleras de 2024, ya se encuentra disponible en Disney+.Fuente: Walt Disney Studios Motion Pictures

El éxito de IntensaMente 2

Desde su estreno en junio, IntensaMente 2 no ha dejado de ser un tema de conversación. La película, que explora de manera profunda las emociones humanas, se ha convertido en un fenómeno de taquilla, recaudando más de mil millones de dólares a nivel mundial, un logro que solo comparte con Deadpool & Wolverine. Con una animación que conecta con grandes y pequeños, se ha ganado el cariño de los fans y la crítica. Además, se perfila como una de las favoritas para los Oscar 2025.

El éxito de la saga IntensaMente impulsó el estreno de Dream Productions en Disney+. En una conversación con RPP, con motivo del lanzamiento de esta miniserie, la productora Jaclyn Simon, quien participó como character manager en IntensaMente (2015), reflexionó sobre la película animada y lo que ha hecho que cautive al público: "Solo estamos tratando que la audiencia sienta. Creo que todos experimentamos esto, por eso ha sido tan exitosa, porque te permite ser introspectivo y pensar en quién eres".

Dentro de sus logros más destacados, la secuela de IntensaMente, que tardó nueve años en llegar a los cines, se ha ubicado en el octavo lugar de las películas más vistas de la historia, según Box Office Mojo Box, desplazando a Jurassic World (2015) y sacando del Top 10 a The Avengers (2012). Además, es la única producción animada entre las 10 películas más vistas de todos los tiempos.

La película animada se estrenó en los cines en julio, logrando un éxito rotundo desde su llegada.Fuente: Illumination

Los géneros favoritos del público en 2024

Sin duda, 2024 fue un año en el que la animación y la comedia lideraron. Además de la segunda parte de IntensaMente, destacaron propuestas como Despicable Me 4 en el tercer lugar del Top 10, Moana 2 en el cuarto y Kung Fu Panda 4 en el octavo.

Con su característico tono irreverente, Deadpool & Wolverine, con Ryan Reynolds y Hugh Jackman, se consolidó como la segunda película más vista del año. Para Rafael Santisteban, crítico del blog Estrimin, el éxito de la tercera entrega del Deadpool estuvo prácticamente asegurado con el regreso de Jackman como Wolverine. Sin embargo, señala: "Está lejos de ser una gran obra, pero cumple con su único objetivo: entretener a través de un humor grotesco, poco refinado y burlón".

Por otro lado, Beetlejuice Beetlejuice marcó el regreso de Tim Burton a los efectos prácticos, logrando ubicarse en el décimo lugar. El crítico de cine Marcelo Paredes nos comenta se trata de una película que "sorprende en el buen sentido". Según Paredes, la cinta se siente como un reencuentro con el Burton de antaño, "una celebración de lo que ha hecho grande su cine". Además señala que aunque el elenco no logra la perfección, "no dejan de sacarnos una sonrisa en el camino".

En cuanto a la ciencia ficción y la fantasía también se consolidaron entre los géneros favoritos del público, con títulos como Dune: Part Two, Godzilla x Kong: The New Empire y Venom: The Last Dance, que ocuparon el quinto, sexto y noveno lugar en la taquilla, respectivamente.

'Dune: Part 2' es protagonizada por Timothée Chalamet y Zendaya.Fuente: Warner Bros.

Wicked, la sorpresa del año

Mención aparte merece Wicked, siendo la única propuesta musical que destacó en el Top 10 global, consiguiendo el puesto siete, gracias a su espectacular producción y, por supuesto, a las actuaciones de Cynthia Erivo y Ariana Grande. Este logro es aún más especial en un año donde Joker: Folie à Deux, el otro esperado musical de 2024, se convirtió en un fracaso en crítica y taquilla.

En palabras de Juan Carlos Ugarelli, crítico en Las Horas Rojas, aunque Wicked “tiene algunos problemas a nivel visual", especialmente en la iluminación, “se ve potenciada por el buen maridaje de contagiosas canciones y dos protagonistas con un notable desempeño vocal, así como por su oportuno alegato político contra los regímenes que persiguen a quienes son diferentes”.

Asimismo, atribuye su éxito, sobre todo en Estados Unidos (donde ha superado los 360 millones de dólares), gracias a su conexión con dos fenómenos importantes: la película El mago de Oz y la obra teatral Wicked. “Luego de sus múltiples nominaciones en los Golden Globes y los Critics’ Choice Awards, queda claro que será una de las principales atracciones de la temporada de premios”, agrega.

La película animada cuenta con las voces de Auliʻi Cravalho y Dwayne Johnson, quienes dan vida a Moana y Maui, respectivamente.Fuente: Walt Disney Animation Studios

Las películas más vistas en el mundo en 2024

Inside Out 2 - $1,698,586,747 Deadpool & Wolverine - $1,338,073,382 Despicable Me 4 - $969,482,348 Moana 2 - $790,168,328 Dune: Part Two - $714,444,358 Godzilla x Kong: The New Empire - $571,750,016 Wicked - $571,309,875

Kung Fu Panda 4 - $547,689,492

Venom: The Last Dance - $475,500,000 Beetlejuice Beetlejuice - $451,100,435

Fuente: Box Office Mojo al 23/12/24

Wicked ha roto varios récords, incluyendo el de mejor estreno para una adaptación de Broadway.Fuente: Universal Pictures

¿Cómo le fue al cine peruano?

En cuanto a la taquilla local, Vaguito, dirigida por Alex Hidalgo, fue la única película peruana que se acercó al millón de espectadores en 2024. La conmovedora historia del perro que espera reencontrarse con su dueño desaparecido sorprendió al público al reunir a 913,846 espectadores en cines, según el blog especializado En Cinta. Meses después, la película volvió a ser noticia cuando su director se vio envuelto en una polémica tras anunciar que donaría el 10% de lo recaudado, una cifra que no terminó de satisfacer a los fans.

Por otro lado, entre las cinco películas nacionales más vistas en 2024 también se encuentran Vivo o muerto de Jorge Prado Alvarado, con 772,140 espectadores; Chabuca de Jorge Carmona, con 465,229 espectadores; Muerto de risa de Gonzalo Ladines, con 158,412 espectadores; y Sube a mi nube de Sergio Barrio, con 95,577 espectadores.

De acuerdo a Laslo Rojas, editor de Cinencuentro, el éxito de Vaguito podría deberse a “la aparente rivalidad que se armó entre las películas peruanas en cartelera en ese momento, sobre todo en redes sociales”. “Otro factor a considerar sería el elemento de ayuda social, con las campañas de rescate de perros callejeros. Sin embargo, nada de esto preveía las cifras alcanzadas por esta rareza del cine peruano”, concluyó en una entrevista con RPP.

'Vaguito', de Alex Hidalgo, recoge la historia del llamado Hachiko peruano.Fuente: Cinecolor Films Perú

Las películas peruanas más vistas en 2024

Vaguito - 913,846 espectadores Vivo o muerto - 772,140 espectadores Chabuca - 465,249 espectadores Muerto de risa - 158,412 espectadores Sube a mi nube - 95,577 espectadores Si mi amor 3 - 94,346 espectadores Viejas amigas - 46,900 espectadores Yana-Wara - 33,991 espectadores Tatuajes en la memoria - 33,890 espectadores La piel más temida - 26,772 espectadores

Fuente: En Cinta al 8/12/24

La película 'Yana-Wara', protagonizada por Luz Mamani y Cecilio Quispe, fue dirigida por Óscar Catacora y Tito Catacora.Fuente: V&R Films

