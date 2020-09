Demi Lovato y Max Ehrich terminaron su compromiso. El actor hizo una dura revelación al respecto. | Fuente: Instagram

A solo dos meses de anunciar su compromiso, Demi Lovato y Max Ehrich volvían a acaparar titulares al revelar que cancelaban su matrimonio. Esta noticia también habría sorprendido al actor que, según una reciente confesión en Instagram, se enteró de la ruptura por la prensa.

Ehrich dijo que la cantante en ningún momento le expresó su deseo de terminar con la relación y que se enteró mientras rodaba la película "Southern Gospel" a través de las noticias.

"Estaba en el set con el equipo y los miembros del elenco a mi lado que literalmente me vieron abrir mi teléfono y luego abrir un tabloide", escribió el artista en su comunicado en Instagram. "Esta es la verdad sobre cómo me enteré del final de mi compromiso y la gente de mi película vio cómo todo sucedía y me ayudó a volver al personaje para continuar con mi trabajo", sostuvo.

La relación entre Demi Lovato y Max Ehrich inició en marzo pasado, al inicio de la pandemia. El 22 de julio, el actor de "High School Musical 3" le entregó el anillo de compromiso a la exestrella Disney y solo dos meses después todo terminó abruptamente.

"DEMI SE DIO CUENTA QUE MAX ERA UN TIPO TURBIO"

Tras esta declaración -en la que el intérprete pidió dejar de enfocarse en ellos y dejarlos sanar- han salido otras voces para desmentirlo. "Demi se lo dijo de antemano", afirmó una fuente cercana a la artista, a E! News, alegando que "Max solo está intentando mantenerse relevante en esta historia. La familia de Demi piensa que está loco y está muy aliviada de que ella haya tomado esa decisión".

Otra fuente indicó que discutían seguido y que el entorno de la cantante piensa que él solo buscó usarla para posicionarse mediáticamente. "Llegó un momento en el que Demi ya no podía confiar en él, en el que se dio cuenta de que Max era un tipo turbio cuyas verdaderas intenciones ocultaba con maestría. Ella siente que él solo quería casarse con ella para recibir atención", sostuvo un testimonio.

La pareja había pasado toda la cuarentena juntos y, en ese momento, dijo que esto les había convencido de que "estaban hechos uno para el otro".



La relación entre ellos había permitido a los fans de Demi Lovato pensar que la estrella había encontrado la estabilidad, después de pasar por etapas convulsas por trastornos alimenticios y de adicción a las drogas, problemas por los que tuvo que ser hospitalizada.