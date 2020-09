Milett Figueroa denunció que están utilizando su imagen para estafar a sus seguidores. | Fuente: Instagram

Milett Figueroa alertó sobre una modalidad de estafa en Instagram, luego de que su imagen fuera utilizada para engañar a sus seguidores. Al parecer, terceros habrían creado una cuenta falsa en la red social con el fin de vender productos y usar su popularidad para ofrecer publicidad a marcas de origen dudoso.

Desde sus historias en Instagram, la actriz del musical “Pantaleón y las visitadoras” aclaró que no vende productos ni hace publicidad a diferentes marcas, luego de que usuarios le increparan haber sido estafados a causa de haber promocionado ciertos productos. Por esa razón, denunció que están utilizando su identidad para estafas.

“Quiero hacer pública una denuncia para proteger a mis seguidores y mi imagen. Mi nombre y mis fotos están siendo utilizados para estafar a gente que cree que esta cuenta es mía ofreciéndoles productos y cobrando por publicidad. Utilizan mi imagen a pesar de haber avisado que mi cuenta es verificada”, escribió Milett Figueroa en la red social.

En ese sentido,la ex chica reality nuevamente aseguró que todas sus cuentas en redes sociales se encuentran verificadas y, por ende, le causa molestia que personas ajenas se dediquen a crear cuentas alternas para captar incautos entre sus seguidores en Instagram.

“Hace un buen tiempo vengo comunicándoles que todas mis cuentas están verificadas, no tengo cuentas alternas. Me da mucho coraje tener que recibir noticias de gente que está siendo estafada a pesar de que yo avisé de antemano que esa cuenta no es mía”, agregó la actriz que formó parte de "De vuelta al barrio".

PIDE DENUNCIAR LA CUENTA FALSA

Con el objetivo de parar con los actos delictivos de dicha cuenta, con poco más de 175 mil seguidores, Milett Figueroa pidió a los usuarios a denunciarla para que desaparezca de Instagram. “Tengan en cuenta que, si cambia de usuario, tiene esta cantidad de seguidores y mis fotos”, expresó en sus historias. “Sigamos denunciando y que no siga estafando a más personas”, agregó.

Actualmente, la modelo peruana cuenta con 3 millones de seguidores en la red social y evidentemente, porta un indicativo al lado de su nombre de usuario como cuenta verificada.