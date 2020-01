El emotivo día que Demi Lovato reveló a sus padres que podía verse en una relación con una mujer

Demi Lovato calificó como "emotivo y hermoso" cuando les reveló a sus padres que podía verse en una relación seria con una mujer. | Fuente: AFP

Emotivo y hermoso, así describió Demi Lovato el momento cuando les reveló a sus padres que podía verse posiblemente en una relación seria con una mujer. Eso sucedió en el 2017 y la cantante añadió que aún "está resolviendo" su orientación sexual.

"Fue muy emotivo y hermoso. Después de que se dijo todo estaba temblando y llorando. Me sentía abrumada", comentó en el show Radio Andy de la estación radial SiriusXM.

Demi Lovato recalcó que tiene padres increíbles que fueron "muy solidarios" durante su conversación. La intérprete de "Anyone" indicó que le preocupaba más la reacción de su madre, pero sus palabras fueron: "solo quiero que seas feliz". "Eso fue muy hermoso e increíble y estoy muy agradecida", continuó la artista.

En este momento, no sabe qué le deparará el futuro. "No sé si tendré hijos este año o en 10 años. No sé si lo haré con o sin un compañero", aseguró la joven de 27 años.

Demi Lovato cantará el himno de EE.UU. en el Super Bowl 2020. | Fuente: Instagram

El mes pasado, la cantante se refirió a su deseo de tener hijos y una familia en "algún punto de esta década". "Cuando pienso en lo que hoy me hace feliz, pienso en mi familia, mis amigos y mi equipo", explicó.

Eso sí, no sabe si sucederá con un hombre o con una mujer, pero Demi Lovato recalcó que "le encantaría empezar a hacer más cosas que me hagan feliz y preocuparme menos por el éxito".

La semana pasada, la cantante reapareció en los escenarios después de su paso por rehabilitación. Ella tuvo una gran participación en la ceremonia del Grammy 2020 al interpretar "Anyone", canción que escribió días antes de que fuera internada en el hospital por sobredosis.

Este 2 de febrero, Lovato aparecerá en el Super Bowl 2020 para interpretar el himno de EE.UU.