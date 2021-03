Demi Lovato reflexionó sobre las razones que la llevaron a trabajar en su nuevo documental biográfico. | Fuente: Instagram

“Demi Lovato: Dancing with the Devil” es la nueva serie documental que recopila, mediante testimonios de la artista estadounidense y personas cercanas a ella, los momentos más oscuros de su vida. Quizá el más difícil de superar fue la sobredosis que tuvo en el 2018 y que casi la lleva a la muerte si no hubiese sido auxiliada a tiempo.

Aunque la intérprete de “Échame la culpa” considera que hay mucho de valentía en contar su traumática experiencia, su motivo para decidir trabajar en un documental biográfico vino más desde el lado de la desinformación en la prensa y el internet: las especulaciones sobre su adicción a las drogas.

“Creo que de principios a mediados de 2018 fue el periodo más oscuro de mi vida. En cuanto a la decisión de compartir este documental, no se trataba de armarse de valor para contar mi historia”, admite Demi Lovato entrevista con la revista Vogue México. “Cuando todo sucedió, no tuve otra opción, ya que el mundo acaba de enterarse”.

En ese entonces, los primeros reportes de la sobredosis de Demi Lovato no esclarecían las causas de la emergencia e intentaban ofrecer razones para su recaída en las drogas: “Este documental es mi manera de explicar, por fin, lo que pasó”. En el recién estrenado “Demi Lovato: Dancing with the Devil”, ella misma detalla este capítulo que no piensa volver a vivir.

“No me desacredito por ser lo suficientemente abierta y valiente como para contar mi historia, pero también creo que el hecho de que el mundo lo descubriera me hizo sentir obligada a contar mi historia, ya que había muchos relatos incorrectos. Para mí, el valor no está en contar mi historia, sino en superar las cosas que he superado”, asegura.

¿Qué hubiera deseado saber en su adolescencia?

Demi Lovato dio sus primeros pasos en la actuación desde su niñez, pero muchas cosas habrían sido diferentes si su autoestima hubiese sido lo más importante frente a las opiniones del resto. “Ojalá hubiera aprendido que mi poder viene de mi interior y no de lo que quiero que el mundo vea en el exterior”, se sinceró para Vogue México.

“Pasé muchos años tratando de verme de una manera determinada, tratando de conformarme y tratando de complacer a otras personas, y todo eso retrasó mi felicidad. Cuando empecé a vivir mi verdad auténtica, fue cuando realmente encontré la felicidad”, agrega la ex estrella de Disney.

