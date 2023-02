La imagen que Demi Moore compartió en Instagram para anunciar el nuevo diagnóstico de Bruce Willis. | Fuente: Instagram

Tras anunciar el fin de su carrera en marzo pasado por un mal degenerativo. Bruce Willis decidió alejarse de la vida pública. Esta vez, su exesposa Demi Moore, quien ha estado pendiente de su salud, reveló el diagnóstico definitivo del actor.

"La condición de Bruce ha progresado y ahora tenemos un diagnóstico más específico: demencia frontotemporal, ", dijo la actriz en sus redes sociales. "Es una enfermedad cruel" y desafortunadamente "no existe tratamiento", agregó.

Moore precisó que la afasia diagnosticada inicialmente al actor progresó hasta convertirse en una demencia frontotemporal.

"Los desafíos con la comunicación son solo un síntoma de la enfermedad que enfrenta Bruce. Si bien esto es doloroso, es un alivio tener finalmente un diagnóstico claro", agregó.

Por otro lado, la actriz agradeció las muestras de cariño y apoyo que Bruce y su familia han recibido desde que se hizo pública su enfermedad.

"Expresamos nuestra más profunda gratitud por el increíble derramamiento de amor, apoyo e historias maravillosas que todos hemos recibido desde que compartimos el diagnóstico original de Bruce", resaltó.

¿Qué es la demencia frontotemporal?

La demencia frontotemporal que describe Demi Moore consiste en un grupo de demencias que nacen como “consecuencia de trastornos hereditarios o espontáneos (que ocurren por razones desconocidas) que causan la degeneración del lóbulo frontal y a veces del lóbulo temporal del cerebro”, explica el manual médico MSD.

De acuerdo con el sitio web de medicina, este tipo de patología afecta mayormente el comportamiento, la personalidad y las conductas en comparación con la memoria.

"Produce sustancias anormales dentro de las neuronas en las áreas dañadas del cerebro“ describe la Biblioteca Nacional de Medicina de EE.UU. En algunos casos, la demencia frontotemporal se puede transmitir de padres a hijos. Sin embargo, su diagnóstico es poco común y suele afectar a personas entre los 40 y 60 años.

M. Night Shyamalan lamenta el estado de salud de Bruce Willis

Uno de los primeros en ofrecer su apoyo a Bruce Willis y la familia fue el cineasta M. Night Shyamalan, con quien protagonizó películas como 'El Sexto Sentido' y 'El Protegido'.

A propósito de la promoción de su película 'Llaman a la puerta', el cineasta fue consultado sobre la difícil situación de su amigo, incluso dijo que haría cualquier cosa por mejorar su vida.

"Él es muy importante para mí. Haría lo que fuese por él y por su familia, ha sido muy duro para todas las personas de su alrededor. Lloré mucho por él, mi padre está pasando por algo similar (...). Estoy agradecido de lo que Bruce ha hecho porque no lo ha microgestionado para nada. Me protegió del sistema desde el principio, así que siempre le estará agradecido", dijo el realizador a The Hollywood Reporter.

No es la primera vez que Shyamalan habla del asunto. Al poco tiempo de conocerse la noticia sobre la enfermedad del actor, recurrió a sus redes sociales para dedicarle un mensaje: "Todo mi amor y respeto a mi hermano mayor, Bruce Willis. Sé que su maravillosa familia lo rodea con apoyo y fuerza. Siempre será ese héroe en ese póster en mi pared cuando era niño".

