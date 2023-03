Tanto Demi Moore, como Emma Heming, actual pareja de Bruce Willis, se han mantenido en comunicación constante para velar por el bienestar del actor de 67 años. | Fuente: Instagram

Bruce Willis y Demi Moore son un claro ejemplo de que, a pesar de haberse separado hace años, la familia los une, y más aún en los momentos difíciles. La actriz y la actual esposa del actor Emma Heming, se unieron para apoyar al protagonista de ‘Duro de matar’ y, por ello, se irá a vivir con la pareja para cuidarlo.

De acuerdo con el portar Daily Mail, Moore se mudará temporalmente donde su exmarido debido a que no puede con la preocupación por la enfermedad. “Demi se mudó y no se irá hasta el final. Al principio nadie fuera de la familia podía entender qué estaba haciendo Demi viviendo con su ex y su nueva esposa, pero ahora todo tiene sentido (...) Demi ha sido una roca para la familia y está decidida a asegurarse de que cada día que le quede a Bruce en la tierra esté lleno de amor”, dijeron sus representantes.

Como se recuerda, Demi Moore reveló el diagnóstico definitivo del actor. "La condición de Bruce ha progresado y ahora tenemos un diagnóstico más específico: demencia frontotemporal, ", escribió en sus redes sociales. "Es una enfermedad cruel" y desafortunadamente "no existe tratamiento", agregó.

Moore precisó que la afasia inicialmente al actor progresó hasta convertirse en una demencia frontotemporal. De acuerdo con manual médico MSD, este tipo de patología afecta mayormente el comportamiento, la personalidad y las conductas en comparación con la memoria.

Bruce Willis: ¿Cómo afronta Emma Heming la enfermedad de su esposo?

El problema de salud que obligó a Bruce Willis retirarse de la actuación, significó un golpe emocional "duro e impactante" para su esposa Emma Heming. Así lo sostuvo, en abril del año pasado, una fuente consultada por la revista People, tras confirmar que la exmodelo intenta afrontar este difícil momento.

"No es fácil ver el declive de su cónyuge", expresó el informante al citado medio, quien refirió que Heming también está preocupada por sus niñas ya que "son muy pequeñas y Emma tiene que mantener la compostura por ellas".

"Emma está trabajando con varios profesionales para ayudar a su esposo", agregó la fuente tras revelar que ella ha hecho lo podible para que el actor sea atentido por los mejores médicos. Además, "tiene un asistente en casa para asegurarse de que esté a salvo, pero ella también lo cuida".

"Debido a que Bruce es mayor que Emma, sabían que su salud podría empeorar antes que la de ella. Aún así, su diagnóstico ha sido impactante para ella", manifestó la fuente.

Como se recuerda, Bruce Willis y Emma Heming se casaron en 2009. Fruto de su matrimonio son las dos hijas menores del actor, que forman parte de la enorme familia que tiene, también conformada por las tres hijas que tuvo con su exesposa Demi Moore.

