Michelle Yeoh se llevó su primera nominación en los Oscar 2023, mientras que Cate Blanchett, busca su tercera estatuilla dorada. | Fuente: Variety

Los Oscar 2023 llegan este fin de semana y todo está casi listo para la tan ansiada ceremonia. Las votaciones ya se cerraron y el domingo 12 de marzo conoceremos a los ganadores. Sin embargo, hay una publicación de Michelle Yeoh –que más tarde eliminó- que desató la polémica.

La artista nominada a Mejor actriz por ‘Everything Everywhere All at Once’ y la película en sí han logrado notable notoriedad y tienen muchos premios. Si bien destacó por su historia, también llamó la atención por incluir actores asiáticos.

Por ello, la revista Vogue publicó un artículo titulado “It’s Been Over Two Decades Since A Non-White Best Actress Oscar Winner. Will That Change In 2023?" (Han pasado más de dos décadas desde que una no blanca ganó el Oscar a la mejor actriz. ¿Cambiará eso en 2023?).

Al ser nombrada, Michelle Yeoh tomó capturas de lo que dice y lo publicó en su cuenta de Instagram. En la redacción, la periodista del medio afirmó que la protagonista de ‘Everything Everywhere All at Once’ es la indicada para llevarse el Oscar 2023 en su categoría y no Cate Blanchett, que también está nominada por ‘Tár’.

Esta es la publicación que compartió Michelle Yeoh que posteriormente borró de sus redes. | Fuente: Instagram

¿Qué decía la publicación en contra de Cate Blanchett?

“Los detractores podrán decir que Blanchett presenta la actuación más sólida (la veterana intérprete es, indiscutiblemente, tan increíble como la prolífica directora [de orquesta] Lydia Tár), pero debe notarse que ella ya ganó dos premios Oscar (por Mejor actriz de reparto en ‘El aviador’ de 2005, y Mejor actriz en ‘Blue Jasmine’ de 2014). Un tercer premio podría quizá confirmar su estatus como un titán de la industria, pero considerando su expansivo en inigualable cuerpo de trabajo, ¿necesitamos mayor confirmación? Mientra tanto, para Yeoh, un Oscar podría ser un gran impacto en su vida: su nombre estaría para siempre precedido por la frase 'ganadora del Premio de la Academia' y debería resultar en mejores papeles [para su carrera] después de una década siendo criminalmente ignorada en Hollywood”, reza la publicación.

Este artículo lo compartió Michelle Yeoh con la siguiente descripción: “Esto no es solo para mí, es para todas las niñas pequeñas que se parecen a mí. Queremos que nos vean. Queremos ser escuchados”. Sin embargo, lo borró de Instagram minutos después de recibir infinidad de críticas por sugerir que su colega no se merece el premio y ella sí solo por ser la primera actriz asiática en ser nominada en la categoría de Mejor actriz en los Oscar 2023.

Oscar 2023: Nominadas a Mejor actriz

- Cate Blanchett por "Tár"

- Ana de Armas por "Blonde"

- Andrea Riseborough por "To Leslie"

- Michelle Williams por "The Fabelmans"

- Michelle Yeoh por "Everything Everywhere All at Once"

